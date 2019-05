Fotballryktene: – Eriksen er enig med Real Madrid

Mens Borussia Dortmund har sikret seg både Thorgan Hazard og Julian Brandt, har de store overgangene har foreløpig latt vente på seg i Premier League.

Det kan fort komme et rush i etterkant av Europaliga- og Champions League-finalen.

I Spania hevdes det at Christian Eriksen vil annonsere en overgang til Real Madrid etter finalen mot Liverpool 1. juni. Det er den spanske avisen AS som skriver at Eriksen og Real Madrid har inngått en muntlig avtale om overgang. De personlige betingelsene og overgangssum er ferdigforhandlet.

En annen spiller som kan forlate Tottenham i sommer er Kieran Trippier. Både Atletico Madrid og Napoli er interesserte i å sikre seg høyrebacken som storspilte i VM 2018. Det skriver Mirror.

Spurs har sittet stille i båten de siste overgangsvinduene, men nå har Pochettino bestemt seg for at stallen må styrkes. Leeds-unggutten Jack Clarke er på radaren til Pochettino. Han vil koste rundt 110 millioner kroner, skriver Daily Mail.

John Terry, som for tiden er assistenttrener i Aston Villa, er i samtaler med Middlesbrough om den ledige managerjobben. Det skriver Talksport.

Ifølge portugisiske Record er Manchester City nær ved å sikre seg den 24 år gamle backen Joao Cancelo fra Juventus. Cancelo vil koste de lyseblå 663 millioner kroner.

Manchester United jobber hardt for å sikre seg Ivan Rakitic, men Barcelona krever 530 millioner kroner for den kroatiske midtbanestjernen. Det skriver Record.

Samtidig har Ole Gunnar Solskjær bestemt seg for at Aaron Wan-Bissaka blir klubbens nye høyreback. Et åpningsbud på 276 millioner kroner er på trappene, melder Evening Standard. Også Newcastles gjennombruddsmann Sean Longstaff er ønsket på Old Trafford. Manchester United er klar til å legge inn et offisielt bud på 21-åringen.

Det ryktes at David De Gea er på vei til PSG. Dersom spanjolen forsvinner vil andrekeeper Sergio Romero ta steget opp som førstekeeper, skriver Daily Mail.

Everton, West Ham og Manchester United er blitt tilbudt Kevin Strootman på lån. Det skriver Sky Sports. Strootman var koblet til Manchester United for noen år siden, men da satte skader kjepper i hjulene for overgangen.