DNB skriver i en melding på sine nettsider at enkelte kunder opplever å bli trukket dobbelt midnatt til torsdag.

– Våre teknikere er på saken gjennom natten for å løse problemet. Kunder behøver ikke å kontakte oss om dette da vi identifiserer feilene og korrigerer så fort det lar seg gjøre, heter det i meldingen.



Flere DNB-kunder fikk onsdag et sjokk da de skulle sjekke saldoen: For mange hadde kontoen blitt helt tømt, eller til og med havnet i minus.

Flere opprørte kunder meldte om at de hadde blitt trukket dobbelt på konto.

– Vi beklager til alle som har blitt rammet av problemer når de har betalt med Visa-kortet sitt den siste uken, opplyste DNB på sine nettsider.

Kunder ble belastet dobbelt for VISA-transaksjoner i perioden 15. mai til 21. mai. Det førte til at reservert beløp ikke ble slettet når pengene blir trukket, og at kundene fikk mindre disponibelt på konto enn de egentlig skulle ha.

(©NTB/TV 2)