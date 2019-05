Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.24 onsdag. Det ble da observert nødbluss ved Lille Rogla utenfor byen i Troms.

– Det var en mann som falt ut av en kajakk. Han er bevisst og kunne fortelle at han var alene. Mannens tilstand er for øvrig ukjent. Redningsaksjonen er for vår del over, sier oppdragsleder Siri Ellingsen i Troms politidistrikt til NTB.

Flere ressurser ble iverksatt for å redde mannen, deriblant luftambulanse, redningsskøyte og brannbåt.