Kan gi deg "alt"

Du merker det kanskje ikke, men skinnet i Bentley er tykkere enn hos de fleste andre merker. Her er det 3 mm – i stedet for 1,5-,2,5 mm. Det gir meget solid slitestyrke.

Og bilen er virkelig håndbygget. Fortsatt i 2019. En Bentayga tar 130 timer å bygge – og rattet er håndsydd! Det alene tar fem timer.

Ønsker du Bentley-logoen, eller for den del ditt eget navn sydd inn i nakkestøtten, fikser de det for deg.

Helt spesielle lister kan også bestilles. For eksempel kan du få hentet stein fra området du har hytte, og få det lagt inn som "lister" i bilen.

Lakken Satin Wite by Mulliner er det forøvrig det dyreste ekstrautstyret du kan få. Trekk pusten før du leser videre, for denne fargen må du punge ut vanvittige 300.000 kroner for.

Har du nok penger, finnes det ganske enkelt (nesten) ingen grenser for hva Bentley kan tilby.

Mulliner er topputgaven av Bentayga. Her kan du virkelig skreddersy din egen bil.

Er denne SUV-en rett og slett for stygg?

Takler svinger

På smale fjellveier på Sognefjellet, viser bilen at den takler svinger, også. Her kommer genene fra tiden i motorsport til sin rett.

Neida, det er ikke som en sportsbil, men langt bedre enn vi hadde forventet av en høy, diger og tung SUV. Den er tyngre enn Porsche Cayenne, men de to deler tross alt plattform. Det nyter Bentley godt av på slike veier.

Her får vi også merke hvor rå den 4-liters motoren er. 0-100 km/t leveres på brennkjappe 4,5 sekunder.

Samtidig er forbruket langt lavere enn tilsvarende bil med W12-motor. Vi målte oss fram til rundt 1,1 liter på mila. Slett ikke ille. Har har tross alt krysset både Hemsedalsfjellet og Sognefjellet.

Denne er stor - og sjelden

Detaljene ser imponerende flotte ut. Merke den lekre digitale klokken. Spakene til luftdysene oser luksus, men vi er litt usikre på hvor solide de faktisk er.

Plass til ... alt

Dess lenger vi kjører, oppdager vi hvor mye oppmerksomhet bilen får. Og det er åpenbart mange som ikke tenker London-taxi når de ser den. Her er det både voksne og barn som gir tommel opp og tar bilder.

Men testbilen er svart, og har i tillegg svarte lister rundt vinduene, svart grill og svart skinn og svarte lister. Det gjør at den tross alt er langt mer diskret enn Bentayga med kromgrill, gullfarget lakk og rødt skinn. Smak og behag.

Vi kommer vel ikke unna prisen. Bentayga V8 starter på rundt 2,7 millioner kroner. Testbilen med en god porsjon utstyr, ender på 3.215.000 kroner.

Det er fryktelig mye penger, men likevel nesten en million kroner mindre enn W12-utgaven kostet da den ble lansert.

Her er det forøvrig få konkurrenter. Skal vi trekke fram én, kan det være Range Rover Autobiography SV, som også har over 500 hk.

Denne kontrollenheten i baksetet lar deg følge med på det som skjer i bilen, og kan styre multimediaanlegget.

Over 2000 bestilte Bentley-SUVen

Førsteinntrykket stemte ikke

Vel tilbake etter turen, er konklusjonen fra hele reisefølget klinkende klar: Det er vanskelig å se for seg en bil som kunne levert lignende komfort med så mange i bilen.

Birgit ble på sin side "solgt" allerede før vi hadde kjørt i en halvtime. Hun er ikke redd for å innrømme at førsteinntrykket ikke ga et riktig bilde av bilen.

– Det skal bli vanskelig å dra på tur i en annen bil, uten å savne dette. Jeg har forresten sittet på i en London-Taxi og det er noe heeeeelt annet, selv om jeg fortsatt synes de ligner, slår hun fast.

– Og ikke glem, du kan få den med hengerfeste, legger Kai til.

PS: Bentayga kommer snart som ladbar hybrid, også. Norske kunder blir de aller første i verden som får bilene sine. Prisen starter på 2,4 millioner kroner.

Diger Mercedes - nå får du den billig!

Bentley Bentayga V8 Motor: 4-liter, V8, bensin Effekt: 550 hk 0-100 km/t: 4,5 sek. Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 430 liter Lengde x bredde x høyde: 5,14 x 1,99 x 1,74 meter Pris: Fra 2,7 mill. kroner Pris testbil: 3.215.000 kroner

Er dette den mest harry SUV-en?