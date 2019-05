Manchester Uniteds reservelagstrener Ricky Sbragia er sparket og har forlatt klubben på dagen, melder Manchester Evening News.

Lokalavisen skriver at United-spillere skal være frustrerte over mangel på individuell oppfølging og dårlig kommunikasjon. Det blir også hevdet at den tidligere Sunderland-sjefen ledet laget på en uinspirerende måte.

Ifølge tabloidavisen Daily Mail er avskjeden den første av flere kommende endringer i Manchester United. Akademisjef Nicky Butt jobber med en ny struktur under førstelaget.

Det skal være bekymring i Manchester United på at klubben har havnet langt bak rivalene, først og fremst Manchester City og Chelsea, også i ungdomsarbeidet.

Sbragia ledet Manchester Uniteds reservelag fra 2002 til 2005, før han kom tilbake i 2017, men han lyktes ikke med å ta reservelaget opp fra nivå to denne sesongen. Laget vant bare åtte av 22 kamper denne sesongen.

Warren Joyce skal være aktuell for en retur til jobben som reservelagstrener etter at han i 2016 forlot posten for å bli Wigan-manager, skriver Daily Mail. Han er for tiden uten arbeid etter å ha forlatt australske Melbourne City.

The Telegraph skriver at en Joyce-retur er lite aktuelt for øyeblikket.

Joyce jobbet tidligere under Ole Gunnar Solskjær da nordmannen var trener for reservelaget. Tidligere Manchester United-spiller Quinton Fortune skal også være aktuell for en rolle i arbeidet med klubbens unge spillere.

Manchester United-ledelsen skal også være skuffet over manglende suksess for utlånte spillere. Ole Gunnar Solskjær skal imidlertid ha bestemt seg for å la Axel Tuanzebe, som er på utlån i Aston Villa, bli værende neste sesong.