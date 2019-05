Sprinteren Dutee Chand (23) ble Indias første åpent homofile idrettsstjerne da hun sto frem forrige uke.

Chand fortalte at hun hadde vært sammen med kjæresten sin, som kommer fra samme landsby, i fem år.

Partneren har forblitt anonym, ettersom Chand ikke ønsker at hun skal få uønsket oppmerksomhet.

– Jeg har funnet min sjelevenn. Jeg mener alle skal være fri til å være sammen med den de ønsker. Jeg har alltid støttet rettighetene til de som ønsker å være sammen med en av samme kjønn. Det er et individuelt valg. For øyeblikket fokuserer jeg på VM og OL, men i fremtiden ønsker jeg å slå meg til ro med henne, sa sprinteren.

– Presset for penger

Men etter å ha fått kritikk fra søsteren for å ha stått frem, hevder Dutee Chand nå at den samme søsteren presset henne for penger for å ti stille om egen legning.

– Min egen søster presser meg for penger, hun ba meg om 315 000 kroner. En gang slo hun meg, og jeg meldte det til politiet. Siden har hun presset meg, og jeg ble tvunget til å komme ut og fortelle om forholdet mitt, sier hun ifølge Indian Express.

Hun har også tidligere uttalt seg kritisk om søsteren etter at hun sto frem.

– Min eldste søster har makt og autoritet i min familie. Hun har kastet ut min eldre bror hjemmefra fordi hun ikke liker kona hans. Hun har truet meg med at det samme kan skje med meg. Men jeg er også en voksen som har min egen frihet, så derfor besluttet jeg å offentliggjøre det, sa Chand tidligere i uken.

– Sa hun ville sende meg i fengsel

Dutee Chand turte å stå frem nå fordi høyesterett i september 2018 avsa en dom som avkriminaliserte homofile relasjoner.

– Min eldste søster føler partneren min er interessert i eiendelene mine. Hun har sagt til meg at hun vil sende meg i fengsel for å være i dette forholdet, sier hun.

Sprinterens ti år eldre søster, Saraswati, tar tilsynelatende det hele med ro.

– Jeg er ikke imot at Dutee er i et forhold med en av samme kjønn. Hun er voksen og står fritt til å ta sine egne valg om hvem hun vil være med. Dutee er en enkel jente, og jeg vil ikke at hun skal bli lurt av noen. Jeg kjenner henne som ingen andre og hun har et hjerte av gull. Men hun bør ikke miste fokus, fordi det viktigste nå er å kvalifisere seg til VM og OL, sier storesøsteren til Indian Express.

Påstandene om utpressing ønsket hun ikke å kommentere.

– Dutee kan si hva hun vil om meg, og jeg ønsker ikke å reagere. Men Dutee bør innse at jeg bare har hennes interesser i tankene. Og at hun burde bruke all tiden sin på trening, sier Saraswati Chand.

Dutee Chand er, i likhet med Caster Semenya, født med den sjeldne tilstanden hyperandrogenisme. Hun har tidligere blitt nektet å konkurrere på grunn av sitt forhøyede testosteronnivå.