– Virker som han vet hva han gjør

Prinsessen og sjamanen er godt i gang med sin foredragsturné, og onsdag kveld var det Oslo sin tur til å oppleve det mye omtalte paret.

Blant dem som gledet seg til foredraget var Lilli Bendriss, som hadde tatt turen til Edderkoppen Scene i Oslo for å få med seg arrangementet.

Hun hadde ikke gjort seg opp noen tanker på forhånd om hva hun skulle komme til å få se onsdag kveld.

– Jeg er bare åpen for å se. Jeg er veldig åpen for energier og arbeider med energier selv, så jeg vet at det kan berøre mennesker, sa hun til et samlet pressekorps utenfor teateret for showstart.

– Hva tenker du om måten sjamanen jobber?

– Jeg har ikke sett han jobbe, så det er derfor jeg er her i dag.

– Jeg har hatt kontakt med de som arbeider på liknende måter og for meg virker det som han vet hva han gjør, legger hun til.

– Lov å være skeptisk

Verrett har fått svært mye oppmerksomhet i media etter at prinsessen erklærte at han er hennes nye kjæreste like før norgesturnéen deres begynte.

Blant annet har paret måttet tåle mye kritikk. Dét er noe Lilli Bendriss kan kjenne seg igjen i.

– Jeg har jo fått min del av det samme, så det er ikke noe nytt. Du kan si at der han kommer fra, i California, er de veldig åpne. Her er det litt nytt og fremmed og vi er gjerne litt skeptiske til det. Det er greit å være det, men man får gjerne være litt saklig i sin kritikk, sier hun.

– Han har blant annet sagt han kan redde folk fra kreft, hva tenker du om det?

– Ja da, jeg hører hva dere sier. Men jeg vet hvordan ting blir snudd og vridd på og blåst opp. Jeg vil se han arbeide og ut fra det lille jeg har sett så virker det som han kan sine ting og er genuin, sier hun.

Samtidig legger hun til at man må innrette seg etter lover og regler.

Verrett har tidligere åpent fortalt at han behandler kreftpasienter med alternative metoder. Blant annet hevdet han i et intervju at han en gang behandlet en kreftsyk islandsk kvinne.

Han sier selv at han aldri har sagt at han helbredet henne, men til bladet H Fusion hevdet han at kvinnen ble bedre.

PAR OG PARTNERE: Prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett på scenen i Oslo onsdag kveld. Foto: Simen Askjer, TV 2

Diskusjon

Også Prinsesse Märtha Louise har fått kritikk fra flere hold, fordi mange mener hun misbruker prinsesse-tittelen til kommersielle formål.

– Jeg er en prinsesse, og jeg er født inn i denne familien. Jeg har valgt denne livsstilen, og det er min måte å tjene penger på. Andre som gjør lignende ting får penger for det, og det gjør jeg også, sa prinsessen sist uke.