Dermed ble Norge slått av Sverige.

Eurovison Broadcasting Union (EBU) har korrigert stemmetallene etter Eurovision Song Contest-finalen. Det norske bidraget fra Keiino falt dermed én plass, ned til 6. plass.

«Vi kan bekrefte at vi har oppdaget at det ble begått en menneskelig feil som førte til at det ble feil resultat i konkurransen», skriver EBU på sine sider.

Beklager dypt

Feilen hadde ingen innvirkning på beregningen av poeng fra voteringen fra de 41 deltakendelandene, vinneren eller hvem som havnet på topp fire- listen i konkurransen, opplyser de.

EBU skriver videre på sine sider at de, for å respektere både artister og EBU-medlemmer som deltok, ønsker å rette opp de endelige resultatene i samsvar med reglene.

De riktige jurypoengene er nå lagt til på EUBs resultattavle. Og de reviderte totaltallene for hvert deltaker er publisert på eurovision.tv.

«EBU og våre partnere beklager dypt at denne feilen ikke ble identifisert tidligere, og vi vil gjennomgå prosessene for å forhindre at dette skjer igjen.»

Det var NRK som først meldte om korrigeringen av stemmetallene.

Flest seerstemmer

Lørdag kveld konkurrerte Norge mot 25 andre land i finalen av Eurovision Song Contest i Tel Aviv i Israel.

Det korrigerte resultatet Nederland (498 poeng) Italia (472 poeng) Russland (370 poeng) Sveits (364 poeng) Sverige (334 poeng) Norge (331 poeng) Nord-Makedonia (305 poeng) Aserbajdsjan (302 poeng) Australia (284 poeng) Island (232 poeng) Tsjekkia (157 poeng) Danmark (120 poeng) Kypros (109 poeng) Malta (107 poeng) Slovenia (105 poeng) Frankrike (105 poeng) Albania (90 poeng) Serbia (89 poeng) San Marino (77 poeng) Estland (76 poeng) Hellas (74 poeng) Spania (54 poeng) Israel (35 poeng) Hviterussland (31 poeng) Tyskland (24 poeng) Storbritannia (11 poeng)

Keiino forsvarte Norges ære med låten «Spirit in the Sky», som blander pop og joik.

Først ble jurystemmene fra hver enkelt land delt ut, og der fikk Norge 47 poeng til sammen.

Juryene plasserte Norge på en 15. plass. Det så derfor lenge ut som at Norge ville gå skuffet fra finalen.

Men fra seerne fikk Norge hele 291 poeng. Med det ble vi det landet som fikk aller flest seerstemmer.

Med 338 poeng totalt, havnet Norge på en femteplass — fram til i dag.

