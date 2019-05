Pentagon innrømmer: Vi etterforsker UFOer

I november 2004 fulgte hangarskipgruppen USS Nimitz over flere dager en sverm av UFO-er utenfor California-halvøya, med piloter, radarteknikere og annet militært personell som øyenvitner.

– På et tidspunkt fulgte vi mange objekter, sier kvartermester Gary Voorhis, som var om bord på rakettkrysseren USS Princeton.

Pilot: – Se på den greia!

Mens jagerflyet fulgte objektet, endret det brått kurs og forsvant mot venstre. Foto: US Navy/History Channel

I dokumentaren «Unidentified: Inside America's UFO Investigation» som har premiere 31. mai, kommer det frem at ett av de uidentifiserte objektene som ble fulgt på radar fra USS Princeton, hadde en hastighet på 3600 mph – eller ufattelige 5793 km/t, ifølge forhåndsomtalen fra History Channel.

Kevin Day, som var radaransvarlig, sier at han så godt over 100 objekter på skjermen mens observasjonene varte.

– Det var som å se snø dale ned fra himmelen, sier Day, som for første gang snakker om UFO-hendelsen.

UFO-ene befant seg i 80.000 fots høyde da de dukket opp, sier han.

Det tilsvarer 24.000 meters høyde. Makshøyden for F-16 og F-35 er til sammenligning 15.000 meter.

Se video: – Hva i h...... er det der?!

US Navy har dessuten gitt TV-kanalen tilgang til to UFO-videoer fra 2015, der F/A-18 Super Hornet jagerfly på tokt fra hangarskipet USS Theodore Roosevelt følger mystiske objekter utenfor Florida-kysten.

I videoen hører man pilotene kommentere det de ser:

– Jøss!

– De flyr mot vinden.

– Se på den greia, mann!

– Se på den greia! Den roterer!

Det er imidlertid ikke første gang at UFO-observasjoner blir etterforsket i USA. I 1947 satte det amerikanske luftforsvaret i gang undersøkelser av mer enn 12.000 påståtte observasjoner.

USA driftet fra 1950-tallet og frem til 1969 programmet «Project Blue Book», som skulle etterforske UFO-observasjoner. Da forskningen ble lagt ned hadde man ikke klart å finne teknologiske bevis.

Prosjektet ble offisielt avsluttet i 1969, og det ble konkludert med at de fleste observasjonene var stjerner, skyer, vanlige fly eller spionfly. Noen av sakene forble imidlertid uoppklarte.

– Skipsloggen blåste på havet

En britisk UFO-rapport som ble offentliggjort i 2011, fortalte om en mystisk hendelse under en vinterøvelse i Nord-Norge på slutten av 90-tallet.

Admiral og tidligere sjef for den britiske forsvarsstaben Lord Peter Hill-Norton etterforsket hendelsen som involverte HMS Manchester og et uidentifisert luftfartøy.

Lord Hill-Nortons spørsmål om UFO-hendelsen ble behandlet på toppnivå. Foto: faksimile/National Archives

– Dette skipet skal ha hatt kontakt med et uidentifisert objekt under en øvelse, og flere hundre om bord på HMS Manchester og andre skip var vitne til hendelsen. På samme tid fulgte besetningen på et norsk marinefartøy objektet på radar, og diskuterte hendelsen åpent på sambandsnettverket, skrev Lord Hill-Norton til daværende forsvarsminister William Bach.

Admiralen ba forsvarsministeren om å gjennomgå skipsloggen, og at kopier ble sendt til ham. Men svaret som Lord Hill-Norton fikk fra det britiske forsvarsdepartementet, overrasket admiralen.

Et av dokumentene viser at skipsloggen til HMS Manchester var forsvunnet, og at skipet hadde vært i Nord-Norge da loggen forsvant. Foto: faksimile/National Archives

For i brevet sto det at et søk etter skipsloggen hadde avdekket at den var forsvunnet.

– Et uvanlig kraftig vindkast blåste loggen overbord mens skipet lå til havn i Bodø, het det i svarbrevet fra forsvarsministeren.

– Jeg har i løpet av mine 49 år i marinen aldri hørt om at en logg skal ha blitt blåst overbord, skrev admiralen tilbake.

Sjøforsvaret opplyste til TV 2 at de ikke ville kommentere opplysningene som kom frem i de britiske UFO-dokumentene.