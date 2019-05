Strømmen - Bodø/Glimt 1-1 (2-1 etter ekstraomganger)

Bodø/Glimt har imponert stort i Eliteserien denne sesongen med fjerdeplass etter ti serierunder, men i cupens andre runde røk bodøværingene ut med 1-2 mot Strømmen.

Etter en halvtime satte Øystein Vestvatn inn kampens første scoring da fint headet inn Sverre Bjørkkjærs innlegg fra høyresiden.

Bodø/Glimt presset på for utligning i andre omgang, og med ti minutter igjen å spille fikk José Isidoro et meget godt treff fra 20 meter. Volleyforsøket fra spanjolen gikk i mål og sikret ekstraomganger for Glimt.

Strømmen kom bedre med etter utligningen og begge lagene skapte sjanser i ekstraomgangene. Ricardo Friedrich var på halvdistanse på et hjørnespark og på bakerste stolpe kunne Håvard Thun heade inn 2-1 i det tomme målet.

– Bodø/Glimt har skuffet veldig. Det er en overraskelse, men det er ikke bare-bare å møte lag fra Obos-ligaene på bortebane. Lagene fra eliten faller ned 15-20 prosent i kvalitet og innsats, mens de andre lagene hever seg. Da møtes de noenlunde likt, og da får du til en heading som faller ned i kroken, sier tidligere fotballtrener Ivar Hoff i FotballXtra-studio.

Fra Eliteserien gjorde Stabæk, Odd, Lillestrøm, Tromsø, Haugesund, Rosenborg, Mjøndalen og Kristiansund seg allerede videre i cupen.

Strømmen har hatt en tung innledning på sesonginnledningen og ligger tredje sist i Obos-ligaen som ett av to lag uten seier så langt.

– Det kan være en kjempeopptur for Strømmen, som har slitt veldig i Obos-ligaen. De har en ung trener i Ole Martin Nesselquist, som har hatt en tøff vinter med resultatene i treningskampene og han har ikke fått det til i Obos-ligaen så langt. Jeg snakket med ham i går, og han sa dette faktisk kunne kickstarte sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Bodø/Glimt gjorde hele sju endringer på startelleveren mot Strømmen.

– Obos-ligaen er såpass bra at det ikke kan karakteriseres som en bombe. Glimt hviler mange, og de har behov for det etter en forrykende start på årets Eliteserie, sier tidligere målmaskin Ole Martin Årst i FotballXtra-studio.