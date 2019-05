– Kreftforeningens råd grenser til det farlige

Nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder føflekkreft, og har den høyeste dødeligheten som følge av kreftformen i hele Europa.

Ifølge Kreftregisteret fikk 2222 personer føflekkreft i Norge i 2017. Overdreven soling har mesteparten av skylden.

– Vi kan faktisk forhindre store deler av denne kreftformen fordi 90 prosent skyldes UV-stråler, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til TV 2.

UV-stråler finnes i solen og i solarium og på verdens hudkreftdag benytter Kreftforeningen sjansen til å advare mot farene ved sistnevnte.

Vil ha gode solvaner

De fleste tilfellene av kreftformen kommer fra solen utendørs, men den kan man ikke gjøre mye med bortsett fra å tillegge seg gode vaner.

– Vi kan derimot velge bort solarium og dermed redusere risikoen for å få denne kreftformen og sikkert redde noen liv også, sier Ryel og fortsetter:

– Vi tenker at det egentlig ikke er noen grunner til å ta solarium, man trenger ikke å utsette seg for den risikoen.

– Mener dere at det burde være et totalforbud mot solarium i Norge?

– Det ville vært det beste, sier hun.

Samtidig understreker hun at jo flere som selv velger bort solarium, jo mindre er behovet for et forbud.

– Det er ikke slik at vi står på barrikadene for et forbud for en hver pris, men vi ønsker å informere folk og ønsker egentlig at man selv skal komme til at man kan velge det bort.

Symptomer på føflekkreft: Føflekkreft kan oppstå overalt på kroppen. Det kommer oftest som en ny flekk, men kan også komme i en føflekk du har fra før. Symptomer på føflekkreft kan være en føflekk eler en ny flekk som: Endrer form eller farge, spesielt svart

Vokser

Klør

Blør eller danner sår

Har asymmetrisk form

Har ujevn farge

Har uklar overgang til normal hud Kilde: Kreftforeningen.no

Innstramminger

Allerede er det gjort noen innstramminger i lovgivningen rundt solarium. Blant annet er det innført en aldersgrense på 18 år. Ifølge Anne Lise Ryel er det ikke alltid at denne aldersgrensen overholdes. I tillegg er det mange solstudioer som ikke er betjente.

– Vi ser at mange av disse tiltakene ikke har hjulpet så mye. Derfor kan man heller informere med håp om at folk vil velge det bort, sier hun.

Kreftforeningen startet kampanjen #Bareblid onsdag, sammen med Silje Axelsen (28) som fikk påvist føflekkreft som 26-åring. Etter en halv dag har hundretusener delt historien til Silje på sosiale medier.

– Det Silje har vært i gjennom er en sjokkartet opplevelse, og hun gir det et ansikt nå. Den kampanjen vi har startet er for å si at det ikke er verdt det. Det er ikke verdt å måtte gå gjennom noe sånt, og vi ønsker ikke at folk skal måtte det, hvis det kan unngås, sa Ryel til TV 2 tidligere onsdag.