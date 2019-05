– Vi ble fratatt samvær med sønnen vår uten lovlig vedtak

Seksjonsjef Atle Grønstøl hos fylkesmannen sier de nå skal gjennomgå kritikken som reises fra Sivilombudsmannen.

– Vi vil se på vår praksis i slike saker og gjøre endringer om det er nødvendig. Det blir også vurdert om Ringerike kommune skal gis råd og veiledning for å sikre at barnevernloven følges i slike samværssaker, sier han.

Kommunen vil ikke svare på om de beklager at de stanset samværet før det forelå en rettskraftig dom.

– Ringerike kommune avventer fylkesmannens behandling og vil derfor ikke kommentere dette nå, skriver kommunikasjonssjef Mats Øieren til TV 2.

TV 2 fulgte saken

TV 2 fulgte i en serie saker foreldrenes kamp for å beholde sønnen sin. Ekteparet mener en gammel utviklingshemmings-diagnose, som er dokumentert feil, ble brukt mot Sylvia.

Allerede da paret skulle utredes på et senter for foreldre og barn, sto det i tiltaksplanen at moren ikke skulle være alene med barnet. Og da gutten var sju uker gammel ble han tatt fra foreldrene og plassert i fosterhjem.

I fylkesnemnda fikk foreldrene omsorgsretten for sønnen. Men deretter tapte paret både i tingretten og lagmannsretten. Barnet ble besluttet tvangsadoptert.

Det skjedde til tross for at to sakkyndige psykologer hadde konkludert med at foreldrene er i stand til å tilby barnet god omsorg med bistand fra nettverk og hjelpetiltak.

Lagmannsretten mente foreldrene ikke har god nok omsorgsevne, og la vekt på vitneutsagn fra barnevernet, rapporter fra fødeavdelingen og foreldre-barnsenterets vurdering.

Vedtaket om tvangsadopsjon ble blant annet begrunnet med at barnet ble tatt tidlig og har sin tilknytning i fosterhjemmet. Det ble lagt vekt på at barnet er særlig sårbart og at samvær med foreldrene kan være negativt for utviklingen.