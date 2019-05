Den dårlige sesongavslutningen har ikke gjort tilhengerne mindre interessert i å se Manchester Uniteds hjemmekamper. Sesongbillettene ble utsolgt på rekordtid.

Klubben opplyste onsdag at alle de 53.000 sesongbillettene ble solgt raskere enn noen gang tidligere, selv om Ole Gunnar Solskjærs lag endte 32 poeng bak byrival og seriemester City og nede på 6.plass, noe som gjør at det ikke blir mesterligafotball på Old Trafford neste sesong.

Resultatene ble kraftig forbedret de første månedene etter at Solskjær rett før jul etterfulgte sparkede José Mourinho, men mot slutten av sesongen slet laget tungt. United vant bare to av sine åtte siste kamper.

Allerede i mars offentliggjorde klubben at sesongbillettprisene forblir uendret for åttende sesong på rad, og nå er de alle revet bort.

