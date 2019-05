Prada-gruppen kunngjorde onsdag at de sier nei til pels, etter samtaler med Fur Free Alliance, hvor den norske dyrevernorganisasjonen NOAH er representert.

– Å fokusere på innovative materialer vil gjøre at selskapet kan utforske nye grenser for kreativt design, og samtidig møte etterspørselen etter etiske produkter, sier Miuccia Prada om avgjørelsen.

NOAH deltar i koalisjonen der over 50 dyrevernorganisasjonen fra over 40 land er representert, og leder Siri Martinsen sier at det er med stor glede at NOAH ser at stadig nye motemerker blir pelsfrie.

– Det er veldig viktig at store aktører i moteindustrien viser at de faktisk bryr seg om dyreetikk og nå tar avstand til pels, sier Martinsen til TV 2.

De nordiske landene står ifølge NOAH-lederen for det meste av pelsproduksjonen, og NOAH har bidratt med underlagsmateriale til en nordisk rapport som det italienske motehuset brukte som beslutningsgrunnlag, sier hun.

– Prada-gruppen er forpliktet til innovasjon og samfunnsansvar, og vår pelsfrie politikk er oppnådd etter en positiv dialog med Fur Free Alliance, LAV og The Human Society of the United States og er en forlengelse av det engasjementet, sier Miuccia Prada om beslutningen.