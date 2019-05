Julian Brandt har vært koblet til de fleste storklubber de siste årene, men onsdag ble det offentliggjort at Dortmund blir neste stopp for den tyske landslagsspilleren.

Brandt kommer fra Bayer Leverkusen, der han etter rapportene hadde en utkjøpsklausul på i underkant av 250 millioner kroner denne sommeren.

– Jeg er en person som noen ganger tar avgjørelser basert på magefølelsen, og den er viktig. Jeg har en veldig god følelse på Dortmund, sier Brandt til klubbens nettsider.

Brandt-overgangen bekreftes bare få timer etter at Dortmund sikret seg Thorgan Hazard fra Borussia Mönchengladbach. Tirsdag ble Nico Schulz kjøpt fra Hoffenheim.

Dortmund endte på andreplass i Bundesliga denne sesongen, kun to poeng bak Bayern München. Det har trigget Brandt i valget av ny klubb.

– En av grunnene til at jeg går til Dortmund er fordi de så vidt måtte se ligatittelen glippe, så det er rom for forbedring. Jeg er veldig motivert og optimistisk på min egne vegne, men spesielt med tanke på laget, sier han.

Julian Brandt har spilt hele seniorkarrieren i Bayer Leverkusen.

23-årigen fikk landslagsdebuten for Tyskland i oppkjøringen til EM i 2016, men han var ikke med da den endelig troppen ble tatt ut. Brandt står med 24 kamper og to mål for landslaget. Han tok OL-sølv med Tyskland i 2016.