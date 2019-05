Under en matlagingkonkurranse, som foregikk på Hyatts Middle School i Powell i Ohio, fikk elevene i oppgave å lage glaserte pannekaker.

Men noen av elevene fulgte ikke helt den anviste oppskriften. De skal ha supplert pannekakerøren med sæd og urin.

Elevene filmet stuntet og ble dermed oppdaget.

Video spredte seg

Det skriver blant annet CBS News og Washington Post.

Senere samme dag ble skolens ledelse gjort oppmerksomme på videoklippet og kontaktet lokalt politi.

Det er ikke kjent hvor mange av elevene som laget pannekakene, med de ekstra ingrediensene, eller hvor mange av lærerne som spiste de.

– En av elevene filmet deler av det som skjedde. Videoen florerte blant skolens elever og heldigvis nådde den fram til skolens administrasjon, sier talsperson Tracey Whitey for Delaware County Sheriff's Office til The Columbus Dispatch.

Grundig etterforskning

Over for CBS bekrefter en talsperson for Olentangy Schools at skoledistriktets ledelse og politiet er i ferd med å utføre en grundig etterforskning av saken.

Talspersonen opplyser at samtlige elever som blir funnet skyldige i å ha overtrådt skolens regelverk, vil holdes ansvarlige for sine handlinger.

– Sikkerheten til våre studenter og ansatte er av største betydning for oss. Vi fokuserer nå på å støtte lærerne som er påvirket av denne episoden, heter det i uttalelsen fra skoledistriktet.

Brad Koffel, som er forsvarer til en av de mistenkte elevene, sier at dette like godt kan ha vært en spøk.

– Denne videoen kan ha blitt laget for å latterliggjøre elevene, sier Koffel til CBS News.