Solskjær avskriver tittelmuligheten til Manchester United

– Noen av spillerne har hatt Sir Alex Ferguson, noen har hatt Ferguson og David Moyes, noen David Moyes og Louis van Gaal. Vi må gjøre det på måten til meg og Mike Phelan. Michael Carrick spilte under alle. Vi må bli et Manchester United som vi kan være stolte. Vi vil være et Manchester United vi, spillerne og supporterne kan være stolte av, fortsetter Solskjær.

Den tidligere Molde- og Cardiff-manageren forventer at spillerne møter opp godt forberedt på treningsfeltet på Carrington etter sommerferien.

– De kommer helt sikkert til å bruke sommeren godt. Det har vi snakket om, og når vi begynner 1. juli skal vi gjøre det bra og være klare når serien begynner. Det er steg for steg. Det kan ikke gå fra sprint til maraton ganske kjapt, men vi skal gradvis bli bedre og bedre, lover Solskjær.