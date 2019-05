Selskapet ble offisielt nedlagt og splittet opp ved likvidasjon i en domstol i London onsdag.

Meningen er at selskapets eiendeler skal selges slik at gjeld kan nedbetales. Likevel fortsetter driften inntil videre.

– Selskapet vil fortsette å handle og forsyne sine kunder mens jeg vurderer mulighetene for virksomheten, sier bobestyrer David Chapman.

British Steel har rundt 5.000 ansatte, de fleste av dem ved selskapets anlegg i Scunthorpe nordøst i England.



Ytterligere 20.000 jobber står i faresonen hos selskapets underleverandører, deriblant Frankrike og Nederland.

Tidligere denne uka ble det klart at British Steel, som eies av investeringsselskapet Greybull, forsøkte å sikre seg flere hundre millioner kroner i krisehjelp for å takle det som ble omtalt som «brexit-relaterte saker».

Den britiske regjeringen lovet tirsdag at alle steiner skulle snus for å hjelpe landets nest største stålprodusent. Men regjeringen avviste opposisjonens krav om at selskapet må nasjonaliseres.

Tidligere i mai greide British Steel å sikre et statlig lån på 120 millioner pund for å dekke kostnadene til EUs system for klimakvoter.

