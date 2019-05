Høygravid politiker må selv føde på «uforsvarlig» avdeling

Kaski er likevel sterkt kritisk til Bent Høie, og mener han ikke tar situasjonen på alvor.

– Jeg opplever at vi har en helseminister som legger alt ansvaret over på helseforetakene og sykehusledelsene. Vi får tilbakemeldinger om at de gjør så godt de kan, med de pengene de har. Jeg skulle derfor ønske Høie så at dette er hans ansvar, og at det koster penger å bygge en trygg fødselsomsorg, sier Kaski.

Tryggest i verden

Høie er sterkt uenig med SV-politikeren, og sier han i høyeste grad tar fødselomsorgen på alvor.

– Norge er et av de tryggeste landene i verden å føde i, det betyr ikke at alt er bra nok. Derfor sørger vi blant annet for flere jordmødre ute i kommunene slik at kvinner får god oppfølging før og etter fødsel, og følge av jordmor hvis de har lang vei til fødeavdelinger, sier Høie til TV 2.

– Er det aktuelt å bevilge mer penger til sykehusene og øke bemanningen ved de store fødeavdelingene slik både jordmødre og fagforeninger etterlyser?

– Vi har bevilget mer penger til sykehusene hvert eneste år. Bemanningen skal være forsvarlig, de nasjonale kvalitetskravene skal følges og ansatte som melder om bekymringer om kvalitet skal alltid tas på alvor, sier helseministeren.

– Krevende

Overlege på kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Busund, sier til TV 2 at han har forståelse for at arbeidspresset på jordmødrene har blitt veldig stort. Han er derimot ikke enig i at det drives uforsvarlig på fødeavdelingen ved Ullevål.

– Det er jo slik at hver eneste vår, akkurat like sikkert som at fuglene begynner å synge, så er det spørsmål om kritisk jordmorbemanning. Så vet vi, både fra resultatene fra fødeavdelingene og avviksmeldinger og så videre, at det er trygt å føde i Norge – og det er det i år også. Men det er krevende, det innrømmes, sier Busund.