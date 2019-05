Mot slutten av året kommer en bilmodell som virkelig kan sette et relativt nytt bilmerke på kartet i Norge. Da lanserer nemlig franske DS SUV-en DS 7 Crossback som ladbar hybrid.

DS er premiummerket til den franske PSA-gruppen som i tillegg står bak Peugeot, Citroën og Opel. I starten var de et rent undermerke av Citroën, men de siste årene har DS stått på egne bein og blitt rendyrket som et eget merke.

I Norge har salget så langt vært marginalt, en av årsakene har nok vært at bilene ikke har passet det norske avgiftssystemet spesielt godt.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 endrer på det. Her får nemlig DS ladbar SUV, med firehjulstrekk.

0,14 liter/mil

DS har nå gått ut med offisiell elektriske rekkevidde på bilen, og det er et tall som overgår det mange av konkurrentene oppgir. Bilen skal klare inntil 58 kilometer på ren strøm, målt etter den nye og strengere WTLP-målemetoden.

DS har store forventninger til nykommeren på det norske markedet.

Her gjennomgår bilene en definert testsyklus som er ment å være mest mulig realistisk. Etter denne målingen har bilen et gjennomsnittsforbruk på 0,14 liter/mil, og et CO2-utslipp på 31 gram/kilometer. Skal du klare det i praktisk bruk, betinger det at du har mye småkjøring og at du lader ofte.

DS 7 E-Tense har for øvrig total systemeffekt på 300 hestekrefter og dreiemoment på 450 Nm. En ny 8-trinns automatgirkasse, bidrar til at DS 7 Crossback klarer 0-100 km/t på 6,5 sekunder. Prisen starter på 570.000 kroner, da skal utstyrspakken være solid.

Snart blir den langt mer aktuell for norske kjøpere

DS er PSA-konsernets premiummerke, ambisjonene deres er store.

Full pakke

Bilen kommer til Norge med kun høyeste utstyrsnivå, Grand Chic. Det betyr at behovet for tilvalg blir minimalt.

Standardutstyret innbefatter blant annet navigasjon, skinninteriør med el-seter, full LED hovedlys, demperne justerer seg etter forholdene ved hjelp av kamera, 19-tommers felger, siste generasjon safety brake, adaptiv cruise control med selvkjøring nivå 2 og ladekabler, en til lading i vanlig kontakt og en type 2 for lading fra ladeboks.

Et eget kjøreprogram gjør det mulig å "spare" elektrisk rekkevidde. Du kan for eksempel stille inn at du vil bruke opptil hele den elektriske rekkevidden senere. For eksempel når du kommer til et sted med mye småkjøring. På den måten kan man sikre elektrisk rekkevidde der det gir mest gevinst.

Denne skal bli starten på en storoffensiv

Det er ingen tvil om at DS sikter mot premiumsegmentet. Til Norge kommer kun biler med høyeste utstyrsnivå.

Hengerfeste

Om det skulle være noe norske kjøpere nok vil be om i tillegg til det som kommer som standard, må det være hengerfeste. Det er imidlertid fullt mulig å få – uten at vi har fått opplyst hvor mye den kan trekke.

Bagasjerommet er for øvrig det samme som på den konvensjonelle varianten: 555 liter. Her har man altså klart å få med batteriene, uten å måtte ofre bagasjeplass.

Innvendig er det for øvrig et særpreget interiør, som har en god porsjon premiumfaktor. En høy og bred midtkonsoll dominerer, sammen med en diger multimediaskjerm og digitale instrumenter.

Av med Citroën-logoene, DS ble eget merke

Vi har allerede sett nærmere på DS 7 Crossback – se video under: