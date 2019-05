Bare tre uker etter at Real Madrid- og Spania-legenden Iker Casillas (38) fikk hjerteinfarkt på trening, er det mer dårlig sykdomsnytt for familien.

Porto-keeperens kone, journalisten Sara Carbonero (35), har blitt diagnostisert med eggstokkreft.

– Denne gangen er det meg, det ordet på fem bokstaver som jeg sliter med å skrive, skriver hun på Instagram.

Det var i en rutinekontroll at sykdommen ble oppdaget.

– For noen dager siden, under en kontroll, fant legene en ondartet svulst på eggstokkene, og jeg har blitt operert, forteller hun.

Nå går hun til offensivt til verks, og Carbonero er helt sikker på at hun kommer til å bli frisk.

– Alt har gått bra, og heldigvis ble det oppdaget i tide, men jeg har fortsatt noen måneder igjen å kjempe mens jeg blir behandlet, sier hun.

Sammen har Carbonero og Casillas sønnenes Martín (5) og Lucas (2).

– Jeg er rolig og trygg på at alt vil gå bra. Jeg vet det kommer til å bli tøft, men det vil også bli en lykkelig slutt. Jeg har støtte fra familien min og et glimrende medisinsk apparat, fortsetter 35-åringen.

Ektemannen Iker Casillas har spilt for Porto de siste sesongene, og Carbonero har hatt permisjon for å bo i Portugal med mannen.

Ifølge Mirror returnerte hun nylig til Madrid for å fortsette sin karriere i programmet Deportes Cuatro.

Det har også blitt spekulert i at Casillas vil legge keeperhanskene på hylla etter hjerteinfarktet, men forrige uke ytret keeperen et ønske om at spekulasjonene skulle legges på is.

– Hei alle sammen. Det vil være en dag jeg må pensjonere meg, la meg kunngjøre nyheten når den tid kommer. I går hadde jeg en undersøkelse hos Dr. Filipe Macedo. Alt var veldig bra. Det er virkelig gode nyheter, som jeg ville dele med dere alle, skrev han på Twitter 17. mai.