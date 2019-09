Vegard (32) fant biologisk mor etter 31 år – slik går det i dag

Etter kort tid ringer et ukjent nummer på Nostas telefon. Innringeren hevder å vite hvem moren er, og gir tolken et telefonnummer som skal være hennes.

Nummeret som ble gitt av den ukjente innringeren viser seg å tilhøre Vegards biologiske mor, Martha .

– Det her er helt sprøtt. Følelsen inni meg er ubeskrivelig. Drømmescenarioet nå er å treffe min biologiske mor. Det er over all forventning hvis det går, sier Vegard til kameraet kort tid etter den gledelige beskjeden.

Her ser Vegard møtet med sin biologiske mor for første gang:

Svaret på det store spørsmålet

Nostas drar for å møte moren uten kameraene på slep, for å forklare at hennes bortadopterte sønn er i landsbyen. Hun nøler ikke da hun får spørsmål om å møte ham.

– Jeg vil bare klemme henne. Holde rundt henne og lukte. Si at alt er i orden. Jeg ser for meg en liten, søt dame. Jeg har drømt om at hun ser ut som en engel, sier Vegard like før han møter sin biologiske mor for første gang på 31 år.

Vegards mor forteller at hun var 17 år og fattig da Vegard ble født. Barnefaren var kriminell, voldelig og gikk på stoff, og hennes egen mor hadde akkurat gått bort. Hun så ikke noe godt ved livet den nyfødte hadde foran seg, så hun besluttet å gi Vegard fra seg.

Noen år senere forsvant Vegards biologiske far. Martha skapte seg et nytt liv og fikk fem barn. Hun fortalte aldri noen om sønnen hun adopterte bort. Ikke før nå.

Se hvordan det går med Vegard og moren i dag i videovinduet øverst i saken.