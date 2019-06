I Norge har vi få steder der man kan leke seg med bil på bane. Riktignok finnes det noen baner som arrangerer såkalte track days, men det er ikke så lett å få tilgang til disse, sånn uten videre.

Derfor drar mange til andre land for å "spa på litt" med høyrefoten, uten å måtte bekymre seg for fartskontroller. Og et yndet sted for akkurat dette, er verdenskjente og svært utfordrende Nürburgring i Tyskland.

Dette er en nesten 22 kilometer lang racerbane, som i årevis huset Formel 1-løp, og som nå er åpen for publikum.

Det beste er at man ikke trenger å booke tid på forhånd. Du tar bare med deg bilen, eller leier en bil, betaler bomavgiften – og så er du i gang.

Tusenvis av nordmenn valfarter hit hver sommer, og det blir stadig mer populært. Men du skal passe på. For drømmeturen kan fort bli et økonomisk mareritt, om du ikke er påpasselig.

Vi filmet én hel runde – på den var det TRE krasj!

– Vær forberedt

En av dem som har blitt bitt av Nürburgring-basillen er Gisle Brensdal (46).

Han har noen gode råd og tips, til deg som tenker å ta turen.

– Det viktigste er å være forberedt på hva som møter deg på denne banen. Det er den mest utfordrende asfaltbanen i verden, med 74 svinger. Det er nesten umulig å lære seg banen, noe selv de mest erfarne sjåførene vil fortelle deg. I tillegg er den altså åpen for alle. Du får riktignok ikke møtende trafikk, heldigvis. Men du kan plutselig oppdage en buss eller en gammel kassebil foran deg i veien. Når du kommer dundrende i en sportsbil som gjør over 200 km/t, kan det bli liten tid å reagere på.

Nordmenn valfarter hit, for å gi full gass

Gisle Brensdal har hatt noen turer til Nürburgring, etterhvert.

Har tatt utallige menneskelig

Nürbrurgring ble stengt for Formel 1-sirkuset etter den grusomme ulykken med Niki Lauda i 1976 (PS: Han overlevde faktisk selve krasjet, og døde først 20. mai 2019, 70 år gammel). Man fant ut av banen rett og slett var for farlig for Formel 1.

Nå er den i stedet åpen for deg og meg. Men la det ikke være tvil: Selv om vi ikke kjører Formel 1-biler, er banen fortsatt svært farlig.

Den har krevd utallige menneskeliv opp gjennom årene.

I dag er det først og fremst MC-sjåførene som lever farligst. De kan være vanskelig å få øye på, og er naturligvis veldig dårlig beskyttet om noe skulle skje.

Midt i start-mål-området ligger det en kafe. Utenfor står det som regel mange heftige biler ...

– Men om man følger reglene, er oppmerksom og ikke tar for stor risiko i forhold til eget mestringsnivå, så går det som regel bra. Den største faren er ens egen konkurranseinstinkt. Selv om det egentlig er "forbudt" å ta tiden, ønsker man gjerne å bedre tiden for hver runde, og utfordre seg selv. Da kan det fort skjære seg. Og selv om det sjelden er de store personskadene, blir det fort en lei økonomisk smell. Det kan være smartere å forsøke å finne det perfekte sporvalget, kjøre jevnt og treffe godt i svingene, men ha litt margin, påpeker Gisle.

Broom på Nürburgring-besøk: – Det sykeste jeg har opplevd!

Forsikring

Selv om dette er regnet som en offentlig vei, er det sjelden forsikringsselskapene er særlig velvillige hvis du skulle vrake din privat bil her. Det kan være både dyrt og vanskelig å få egen forsikring for banekjøring.

Et alternativ er derfor å leie en bil tilpasset denne typen kjøring, i stedet. Her finnes det flere å velge mellom. Men da gjelder det å lese det som står med liten skrift.

– Vilkårene er ulike fra utleier til utleier. Det som er viktig, er å sjekke hvilke forsikringsavtaler som gjelder. Egenandelen kan fort være 100.000 kroner, så fremt du ikke kan bevise at skylden ligger hos noen andre. Husk at det må ryddes på banen, bilen må gjerne taues, kanskje må også rekkverk fikses og banen stenges midlertidig. Da blir det fort dyrt, forteller Gisle.

Skrekk-eksempel

Et eksempel på hvor ille det kan gå, skjedde for ikke så lenge siden. En bil kjørte rundt og lakk olje. Sjåføren så bare blå røyk, og syntes det var kult. Så han kjørte bare videre, mens veien bak ble full av olje, med de problemene det fører til. Det ble en masse ulykker – og sjåføren som kjørte bilen med lekkasje ble stilt personlig ansvarlig. Da kan du bare glemme sommerferiene en stund framover.

Ønsker du flere eksempel, er det bare å gå på YouTube og google Nürburgring.

Hos Need for Ring bilutleie får vi bekreftet at ulykker slett ikke er uvanlig. Og det er ingen tvil om hvem som er mest utsatt. Førstegangsbesøkende.

– Det kommer folk som aldri har kjørt på bane før. Mange har bare spilt mye på TV-spill, og tror de kan banen. Så leier de en sprek bil, og dundrer på alt de klarer på første runde. Virkeligheten er imidlertid noe helt annet enn på TV-skjermen, og dermed ender det gjerne med et smell, forteller Franky.

Minutt for minutt: Slik er verdens villeste racerbane

Franky (t.v.) hos biluteiefirmaet Need for Ring, forteller at førstegangsreisende er de som krasjer oftes. Gisle er etterhvert blitt en erfaren sjåfør på Nürburgring.

Får høre det

Gisle har selv opplevd at banen må stenges mange ganger i løpet av én dag, på grunn en kraftige ulykker.

– Det er vel for de fleste her, som på vanlig vei, man tenker "det skjer ikke meg". Men så gjør det plutselig det, likevel. På Nürburgring gjelder det å legge seg raskt til høye om noen tar deg igjen, sette på blinklyset for å vise at du har sett vedkommende, og gjerne slippe gassen litt. Det er generelt god kjørekultur her. I tillegg står det utplassert banemannskap som følger med. De kan nekte deg adgang om de ser uvøren kjøring. Mange sjåfører er dessuten ikke redde for å gi tydelig beskjed om hva de mener når man er tilbake på depoet. Jeg har sett folk løpe etter biler, slå på taket og sparke i dørene.

Broom-Vegard hadde skrekkopplevelsen: Nürburgring: – Plutselig var det slutt på veien – så smeller det

Ikke dyrt

Skal du ta turen med fly, er Frankfurt et godt utgangspunkt. Her er det gode forbindelser, og flyturen dit er gjort på halvannen time. Derifra tar det under to timer med leiebil til Nürburgring. Leiebil er svært rimelig i Tyskland.

– Når du først er på plass, ville jeg startet med å ta en Ring-Taxi. Da får du oppleve banen sammen med noen som virkelig vet hva de driver med. Jeg kan love at adrenalinet pumper bra når du bikker 250 km/t på langstrekkene. Helt vilt!