– Jeg digger matte. Det er det beste faget, sier Lina Tran (19).

Hun er en av rundt 300 studenter på UiO og NTNU som tilbyr ekstraundervisning på nett gjennom firmaet Learnlink.

– Jeg har jobbet på skole og så at det var mange elever som ikke hang med og som trengte ekstra hjelp, forteller pedagogikkstudent Tellef Tveit.

Han har selv jobbet en periode som privatlærer og er en av gründerne bak Learnlink.

– Men det blir fort veldig dyrt for du må betale for at folk kommer hjem til deg. Hos oss møter vi elevene der de er, på de digitale flatene, sier han og fortsetter:

– I tillegg kan du bo hvor som helst i landet og få den hjelpen du trenger.

Trenger mattehjelp

Undervisningen foregår gjennom videokonferanse og med digitale verktøy de har utviklet selv, blant annet et såkalt whiteboard, en slags tavle, som både eleven og læreren kan se og tegne på.

Lina Tran og Tellef Tveit forteller at de aller fleste som tar kontakt trenger hjelp med matematikk.

– Man er avhengig av jevn regning gjennom hele semesteret og å løse mye oppgaver gjennom hele semesteret. Alle som har mengdetrening i matte har mulighet til å knekke koden, sier Tran som underviser rundt 30 elever ukentlig.

Og nå som det er eksamenstid over hele landet, tar mange elever og foreldre kontakt.

– Det har ringt i hele dag. Fra hele landet, sier Tveit og fortsetter.

– Det viktigste er å hjelpe dem, få ned pulsen og vise at det ikke er jordens undergang.

Vil gå opp i karakter

Venninnene Josefine Gareid og Nora Helgaker går i tidende klasse på Ringstabekk skole i Bærum og skal ha matteeksamen. De har hatt privatundervisning med Lina Tran siden jul.

– Vi trengte en mattelærer. Vi tenkte at det var rart å ha det over nett, men så hadde vi en gratistime og så at det fungerte bra, forteller Nora Helgaker.

Målet er å gå opp en karakter.

– Vi har anbefalt det til flere og nå driver alle med det før eksamen og tentamen.

– Og alle har vært fornøyde, sier Josefine.

ONLINE-HJELP: Josefine Gareid og Nora Helgaker får privatundervisning på nett. Foto: Sverre Saabye/TV 2

Slet selv på skolen

De unge gründerne sier at det hovedsakelig er ønsket om å hjelpe elever i grunnskolen og videregående som motiverer dem. Selv hadde Tellef Tveit utfordringer da han gikk på skolen.

– Jeg har hatt to i standpunkt og seks på eksamen, og vet hva det vil si å ikke mestre noe, forteller han.

En av de andre gründerne av Learnlink, Johannes Berggren, studerer informatikk og står bak store deler av teknologien som firmaet benytter seg av. Han hadde det heller ikke så enkelt på skolen.

– Jeg var ganske dårlig i matte og på et tidspunkt sa mattelæreren min at hun syntes synd på barna mine som kom til å ha en far som var så dårlig i matte. Jeg tror hun ville blitt overrasket om hun oppdaget at jeg underviser i matte og har begynt med programmering, sier han.