Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.nosvarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg kjøpte i desember -17 en ny Ford S-Max aut AWD (min tredje nye S-Max) Var veldig fornøyd med bilen, stabil og fin å kjøre og mye bedre støydempet enn mine tidligere S-Maxer.

Men da våren kom og sommerskoa ble satt på, forandret bilen totalt lynne, den ble som en vårkåt hingst på slepp for første gang, spretter hit og dit på våre sporete veier, og er rett og slett uregjerlig og vanskelig å håndtere.

Jeg leverte den til forhandlerens verksted som tok en sjekk på hjulstillingen men alt var "innafor" , og "det er nok bare slik det er" var beskjeden jeg fikk. Sommerhjula er av dimensjon 235/50-18 og vinterhjul er piggfrie 235/55-17. Jeg har som nevnt hatt to stk S-Maxer av tidligere generasjon og med samme dekkdimensjoner, opplevde også der sporing men ikke noe som gjorde bilen farlig.

Slik dagens bil oppfører seg, så nekter ungdommene i huset å kjøre bilen, og også fruen synes bilen er skummel å kjøre da den plutselig befinner seg på vei mot feil kjørebane, for i neste sekund å skjene mot grøftkanten. Selv ender jeg med å bli bilsyk etter noen få mil i doningen .

Forrige sesong med sommerhjul ble avsluttet tidlig i august til fordel for de piggfrie vinterhjula, dette på tross av at jeg er relativt godt opplyst om vinterhjulas begrensninger på sommerføre. Da hadde sommerhjula trilla ca 4.000 km og det var 3-4 mm igjen med mønster på dekka. ( jevnt slitt over hele bredden )

Mitt spørsmål er da : Er det noe å gjøre med dette ? Regner med det vil bli bedre med 17" også på sommerhjul. Er dette noe reklamasjons-grunnlag mot forhandler ? Skal jeg være trygg på at fabrikkens hjulstillingsverdier er optimale ? Hilsen En som er altfor glad i Ford, men skjønner ikke lenger hvorfor :-)

Benny svarer:

Heisann!

Jeg er enig med deg - Ford S-Max er både fine, gode og praktiske biler!

Men det du nå opplever med sommerhjulene høres ikke bra ut i det hele tatt.

At de er slitt ned til bare 3-4 millimeter etter bare 4.000 kilometer høres heller ikke greit ut. Man skulle nesten tro de var lagd av tyggegummi ... I mitt hode er de da modne for utskifting hvert øyeblikk. Dekk til en alminnelig familiebil skal holde lengre enn dette.

Ettersom du allerede har sjekket hjulstillingen og den er grei, er jeg ganske sikker på at det er dekkene som er problemet her. At de rett og slett ikke passer bilen så godt som de burde.

Vi i Norge har dessverre i overkant mye slitt vei, med dertil hjulspor i kjørebanen. Dette gjør det ekstra krevende å finne dekk som gjør bilene våre stabile.

Brede dekk: Dette bør du passe på nå

Det finnes løsninger - om man vil

Det hadde vært interessant å prøve bilen med en annen dekktype. For dekk er mer enn bredde og høyde. Vinterdekkene har jo samme bredde, men gir ikke i nærheten av samme sporing. Slik jeg forstår deg.

Men det er slik at ulike dekktyper og dekkmodeller kan ha ganske så forskjellige egenskaper. Det gjelder også måten dekket er bygget opp på. Hvor fleksible dekksidene er, hvor "skarp eller avrundet" hjørnet mellom slitebane og dekkskulder er og hvilket "avtrykk" dekket setter - der det møter asfalten. Noen dekk har et ganske firkantet avtrykk, mens andre har et nesten eggformet avtrykk.

Kanskje forhandleren din er velvillig nok til å la deg prøve et annet hjulsett med en annen type dekk, så kan dere få testet ut dette.

Som du selv er inne på; 17-tommere, eventuelt med litt smalere og noe høyere dekk, vil trolig hjelpe mye.

Men selv om 235 i bredde og 18-tomsfelger er relativt heftig på en vanlig familiebil, skal det absolutt kunne gå an å finne dekk som gjør kjøringen mer behagelig enn det du opplever nå. Å bli bilsyk i sin egen bil er ikke greit.

Jeg tenker at du må ta opp dette med forhandleren din og så må dere sammen finne en løsning som begge parter kan leve med her. Erfaringsmessig er det vanskelig å reklamere på dekk og hjulstørrelser, men om det legges litt godvilje til, så finnes det alltid en løsning.

Lykke til!

