Henriette fikk ødelagt siste dag av Thailand-ferien

Flere DNB-kunder fikk onsdag et sjokk da de skulle sjekke saldoen: For mange hadde kontoen blitt helt tømt, eller til og med havnet i minus.

Flere opprørte kunder meldte om at de hadde blitt trukket dobbelt på konto.

– Vi beklager til alle som har blitt rammet av problemer når de har betalt med Visa-kortet sitt den siste uken, opplyser DNB på sine nettsider.

Kunder ble belastet dobbelt for VISA-transaksjoner i perioden 15. mai til 21. mai. Det førte til at reservert beløp ikke ble slettet når pengene blir trukket, og at kundene fikk mindre disponibelt på konto enn de egentlig skulle ha.



Jobbet på spreng

Onsdag jobbet DNB på spreng med å rette opp feilen og ved 15-tiden melder de at det meste skal være rettet.

– Det er enda noen kunder som vi må kjøre manuelle rettinger på. Det vil bli gjort i løpet av onsdag ettermiddag. Dette gjelder for eksempel betalinger til utland, der vi må sikre at riktig kurs blir registrert på riktig dato, opplyser DNB.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB rammer problemene et stort omfang kunder.

– Beklagelig

– Vi vet ikke hvor mange det er snakk om, men det er et stort omfang. Det skal ikke skje, og det er beklagelig at det har skjedd, sier Dalsbø til TV 2.

Ifølge Dalsbø dreier det seg ikke om doble transaksjoner.

– Pengene har aldri gått ut av konto, men reservasjonen har ikke blitt slettet. Det fører til at kundene ikke få tilgang til pengene som er på konto og saldo vises med minus for denne transaksjonen, forklarer Dalsbø.

Det ble først antatt at kun kunder som hadde brukt kortet i utlandet eller kjøpt ting fra et nettsted i utlandet hadde blitt rammet, men problemene virker å være knyttet til Visa-kortet og har også rammet kunder i Norge.

Fikk ferieslutten ødelagt

Men selv om DNB har jobbet på spreng for å tilbakeføre pengene til kundene, kommer det ikke tidsnok for alle.

For Henriette, som befinner seg på ferieøya Koh Samui i Thailand sammen med en venninne, betydde DNB-problemene at den siste feriedagen ble ødelagt.

Hun og venninnen stod i en lokal minibank og skulle ta ut penger til dagens opplevelser, men fikk ikke tatt ut noe. Da gikk de tilbake på hotellet, der de hadde nett for å sjekke kontoen, kom sjokket:

– På grunn av DNB har jeg over 10.000 kroner i minus på kontoen, og ingen penger. Så dagen i dag er ødelagt, sier Henriette til TV 2.

– Vi skulle ta ut penger til å kjøpe ting, og hadde planer om andre turistopplevelser i dag, men det fikk vi ikke gjort, sier hun.