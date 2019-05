Flere i politiet og forsvaret er siktet

Onsdag orienterte politiet om etterforskningen på en pressekonferanse i Tønsberg.

Hittil er 67 personer siktet og 2361 våpen beslaglagt som følge av etterforskningen av politiets operasjon «Bonanza».

Flere av de siktede er tilknyttet forsvaret og politiet, blir opplyst på politiets pressekonferanse.

Sakene varierer i omfang, fra ett våpen til 600 i det største beslaget.

Straffesaker mot politibetjenter

Etterforskningen har blant annet avdekket mangelfulle rutiner i både politiet og Forsvaret. Det er opprettet straffesaker mot flere personer i politiet og Forsvaret.

Etterforskningsleder Skule Worpvik ved Sør-Øst politidistrikt mener at våpen kan ha vært ment for et utenlandsk marked. Noen av varene var priset i euro da politiet fant de.

– Det er mange typer våpen som er beslaglagt. Våpen ment for krig og forsvar av landet. Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulovlige virksomheten. Flere av disse våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og i politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen. Her har det ikke vært gode nok rutiner tidligere, sier Worpvik.

– Alvorlig

To av sakene som har vært under etterforskning er sendt til spesialenheten for politisaker. Politiet har på eget grunnlag opprettet ytterligere to saker.

Operasjon «Bonanza» Status utgangen av april: 2361 våpen beslaglagt (av disse er 1815 uregistrerte/ulovlige våpen)

67 siktelser

Enkelte av de siktede er godkjente våpensamlere

Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret

Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet

19 saker er fortsatt under etterforskning i Sør-Øst politidistrikt

16 saker er oversendt andre politidistrikt

9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen

17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen

– Det er alvorlig når store mengder våpen ikke blir registrert på riktig eier i våpenregisteret. De fleste våpnene dette gjelder arves fra dødsbo, hvor etterlatte ikke har meldt inn nødvendige oppdateringer rundt eierskifte, sier leder Lena Reif av Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sør-Øst politidistrikt.

Politiet har beslaglagt blant annet granatkastere, moderne maskingevær, halvautomatiske pistoler og enorme mengder ammunisjon.

Store mengder ulovlig våpen er de siste fire årene blitt kjøpt og solgt på nettet.

– Bekymringsfullt

Etterforskningen viser at flere våpenforhandlere og våpensamlere ikke etterlever regelverket.

Det er blant annet avdekket bruk av dokumentforfalskning hos flere våpenforhandlere rundt plombering av våpen.

I tillegg har våpen som har vært registrert som deaktiverte fortsatt blitt omsatt, og våpen underslått fra Forsvaret har blitt solgt videre fram til 2016.

Politiet mener at funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering eller plombering av våpen.

–Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsning på tvers av flere politidistrikt for å ta bedre grep om våpenforvaltningen i Norge. Betydelige våpenbeslag er et effektivt bidrag til å forhindre at ulovlige våpen kommer på avveie i samfunnet, og politiet skal fortsette å bygge videre på dette viktige arbeidet, sier Worpvik.