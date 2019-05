Frp-Dale: – Nå blir valget avgjørende

Blant annet ligger et nytt tilfartsveisystem fra Konnerud til Øvre Sund bru via E134, som er viktig for staten.

– Flere steder i landet kommer det inn mindre bompenger enn man har lagt til grunn. Er det aktuelt for staten å gå inn med en høyere andel eller lokalpolitikernes ansvar?

– I utgangspunktet er det lokalpolitikernes ansvar, men staten bidrar med milliarder i de store byene for å redusere bompengebelastningen for folk, sier Dale.

– Er det aktuelt for staten å øke statlig bidrag utover 50 prosent i noen av de vedtattene bypakkene det blir reforhandlinger om?

– Vi bidrar allerede med 50 prosent i noen store prosjekt, i tillegg til belønningsmidler til noen av de byområdene. Så vi ligger over 50 prosent i noen områder. Vi vurderer hele tiden hvor mye vi skal hjelpe byene, men vi bygger også ut infrastruktur i distriktene.

Tirsdag uttalte Erna Solberg til VG at det går en grense for bompenger, men at hun er usikker på om grensen er nådd.

– Jeg har står forståelse for at mange opplever at de har veldig høye bompenger. Det er litt forskjellig fra sted til sted. Dette er måten vi har finansiert store utbygginger av veier og kollektivtrafikk på. Men det er en grense. Spørsmålet er om vi er der nå? Betyr det at vi skal nedskalere, spurte statsministeren til VG tirsdag.

Dale mener grensen er nådd.

– I de største byområdet har vi nådd taket for hvor mye bompenger vi kan ta inn. Da bør en heller redusere kostnadene for å kutte i bompenger, for det er ikke lokal aspekt i befolkningen for bompengenivået vi ser kommer i rødgrønne Oslo og Bergen.

Angriper Støres forslag

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar nå til orde for veiprising og GPS-sendere i biler.

– Finnes det lovhjemmel for det?

– Det vet jeg ikke, men jeg registrerer at Jonas Gahr Støre vil flytte bomstasjoner inn i alles personbiler. Det blir en krevende måte å kreve inn penger på og det blir minst like mye bompenger, og i tillegg blir det bompenger for de som føler de ikke har fått veiprosjekter utbygd nær seg.

– Når du tror du blir kvitt bompenger med å flytte bomstasjonene inn i alles personbil, viser det alle iveren etter bompenger er formidabel i Arbeiderpartiet.