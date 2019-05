Manager for Chelseas kvinnelag, Emma Hayes, tar til ord for å gjøre en stor endring i spillet for å ta kvinnefotballen til et nytt nivå.

– Målet er for stort

I BT Sport-filmen «State of Play» peker 42-åringen at menn som oftest løper fortere og hopper høyere enn kvinner. Hun mener at kvinner og menns fysiologiske ulikheter gjør at en speiling av herrenes fotball gir et negativt inntrykk av kvinnefotballen. Spesielt synlig blir det når det kommer til keeperspillet, mener Hayes.

– Det er ofte kritikk rundt keeperspillet i kvinnefotballen. Jeg mener at målet er litt for stort. Dersom det var bygget rundt våre fysiske ulikheter, så ville vi snakket om strålende keepere - i motsetning til å henge dem ut, sier Hayes ifølge Daily Mail.

– I stedet for å speile alt vi tar fra herrene, må vi tilpasse det til vår sport og våre fysiske forventninger. Også når det kommer til det taktiske.

Slutt på håndballresultater

Hayes regnes som en av de beste kvinnelige managerne i fotballen og har gjort suksess med Chelsea. Men managerens betraktninger møtes ikke med åpne armer i de norske landsalgstroppen, som i disse dager forbereder seg til VM i Frankrike. Snarere tvert imot er man skeptisk til forslaget om å gjøre målene mindre i kvinnefotballen.

– Det er jeg ikke enig i. Utviklingen på både spillerne og keeperne i damefotballen viser det. Det er ikke ofte vi ser håndballresultater lenger i damefotballen. Det er normale resultater i de fleste kampene på lik linje med herrefotballen. Jeg synes vi klarer å forsvare det målet på vår måte, sier Norges landslagskeeper Ingrid Hjelmseth til TV 2.

VIL IKKE HA MINDRE MÅL: De norske keeperne Ingrid Hjelmseth, Cecilie Fiskerstrand og Oda Maria Bogstad i aksjon på onsdagens trening på Ullevaal før VM. FOTO: TV 2.

Den 39-årige sisteskansen sier at hun og resten av de kvinnelige keeperene må trene på en litt annen måte siden de ikke har samme høyde som de fleste herrekeepere. Likevel gjør de fysiske forutsetningene at det er mulig å kompensere.

– Per dags dato rekker vi litt lenger og tar flere steg fordi jentene ikke skyter like hardt som gutta. Vi kan kompensere på den måten. Jeg har aldri tenkt over at jeg har lyst eller behov for at jeg må ha et mindre mål å forsvare. En får heller ha noe å strekke seg etter, sier Hjelmseth.

Hun får støtte av landslagskaptein Maren Mjelde. Bergenseren spiller til daglig i nettopp Chelsea under Hayes' ledelse, men deler ikke sjefens syn.

– Jeg ser ingen grunn for at det skal bli noen endring. Det får bli hennes ord, sier Mjelde.

Også Isabell Herlovsen rister på hodet. Hun mener at fotball skal spilles på like premisser - for både menn og kvinner.

– Jeg synes vi har mange gode kvinnekeepere. Jeg føler ikke at de er for store. Da burde man scoret oftere også, sier Herlovsen.