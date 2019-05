- Cavendish ødelegger for Boasson Hagen

Mads Kaggestad hadde nemlig sett for seg at Edvald Boasson Hagen skulle få bruke det TV 2-sendte sykkelrittet til å kjøre seg i form. Men etter at det denne uka ble klart at at Cavendish stiller på startstreken i Stavanger tirsdag, frykter han at nordmannen blir redusert til opptrekker for sin lagkamerat.

– Cavendish trenger resultater og har et kjempepress på seg. Etter en elendig sesong må han bevise at han er på vei opp. Men «Cav» er i dårlig form. Da kommer også opptrekket til å bli krampaktig. Hvis Edvald må være med på dette, så er det bortkastet tid for ham, mener TV 2s sykkelekspert.

– Kaster sykkelen veggimellom

Dimension Data og Cavendish kjemper en desperat kamp for å få briten tilbake til fordums storhet og i form til Tour de France. Cavendish har 30 etappeseire i dette rittet, men mangler fire triumfer for å tangere rekorden til Eddy Merckx. Den håper han å overta før han legger opp. Men Cavendish har slitt med kyssesyken og har ikke vært frisk de to siste sesongene. Dette viser seg også igjen på resultatlisten og han sliter med å fullføre rittene som han stiller opp i - senest under Tour of California sist uke.

– Jeg tror ikke han tåler så mye mer motgang før han kaster sykkelen veggimellom, og spørsmålet er nå om han er noe å satse på til sommerens Tour de France uansett. Jeg er spent på hvordan stemningen blir hvis han opplever nye nedturer når han kommer til Norge, sier Kaggestad med visshet om at Cavendish er kjent for sitt temperament.

Dette er Edvalds plan

Tour of Norway starter i Stavanger og ender opp på Hønefoss seks dager senere. Kaggestad skulle heller ønsker at Dimension Data gikk all in for Boasson Hagen.

– Nå er det siste oppkjøring til Tour de France. Nå må man øve på å få resultater og vinne, men det spørs hvordan dette blir for Edvalds del med Cavendish der.

Boasson Hagen er imidlertid tydelig på hvilken plan han har for etapperittet på hjemmebane.

– Nå handler det om å finne formen, og jeg er tent på å prøve å få noen seire. Det har vært tørke en stund. Jeg har ikke hatt noen særlig form å vise til. Da er det på tide å vise det nå og bygge seg opp til det som kommer senere i sommer, sier han.

Naturlig nok vil ikke han være med på at at det er negativt for ham at kameraten Cavendish skal sykle sitt første etapperitt noensinne på norsk jord.

– Vi får se an hvilken taktikk vi velger. Vi må uansett spille på de kortene vi har. Det kan være bra for meg å ha han her også. Da vil flere se på ham, og så får tiden vise hvem av oss som spurter. Dette kan jo gi åpninger for å gå i brudd også. Jeg vil uansett ikke røpe taktikken på TV, sier Boasson Hagen med et smil når vi møter ham i Oslo før avreise til Stavanger.

I motsetning til Cavendish stiller 31-åringen også på Hammer Stavanger, som starter fredag. Det er en lagkonkurranse som går over tre dager der hele 12 World Tour-lag stiller på startstreken.

– Jeg har hatt en lengre treningsperiode nå, og har ikke syklet ritt siden 1. mai. Jeg gleder meg derfor til å komme i gang igjen.