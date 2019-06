Monica (30) følte ingen kjærlighet: – Jordmødre må fortelle at vi kanskje ikke elsker barna våre

På Helsenorge sine nettsider står det at omtrent én av ti kvinner i Norge hvert år utvikler depressive symptomer i forbindelse med graviditet eller etter fødsel.

Monica Olivia Pedersen mener dette fortsatt er et tabubelagt tema.

– Det er nesten ingen som prater om det. Du skal jo elske barnet ditt fra første sekund, men det gjorde ikke jeg. Jeg kunne ønske noen hadde fortalt meg at det var normalt, sier Monica.

– Følte sorg, ikke lykke

Tre måneder etter fødselen gikk Monica til en helsesøster, og sammen kom de fram til at hun led av fødselsdepresjon.

– Jeg sa veldig klart ifra til henne at kommende foreldre må få beskjed før fødselen om at man faktisk kan få fødselsdepresjon. Det var ikke noe snakk om det i det hele tatt, forteller Monica.

Hun synes det er spesielt merkelig at fødselsdepresjon ikke ble nevnt med tanke på hvor positiv hun var før fødselen.

ETT ÅR: Monica med tvillingene på ettårsdagen. Foto: Privat

– Jeg skulle ønske jordmoren hadde fortalt meg at det kunne hende følelsene mine ikke stod opp mot forventningene mine før fødsel. Hun visste alt jeg forventet, og jeg skulle gjerne fått en advarsel om at jeg kunne komme til å føle sorg og ikke lykke.

– Det hadde betydd mye om jordmoren hadde nevnt tilstanden fødselsdepresjon, og at det faktisk kan ramme hvem som helst. Det var ikke noe snakk om det i det hele tatt.

I ettertid har hun tenkt mye på hvordan hun ikke kom fram til konklusjonen om fødselsdepresjon tidligere.

– Jeg klarte meg, men det hang igjen veldig mye lenger enn det kunne gjort. Hadde det ikke vært for moren min som støttet meg, så hadde jeg ikke kommet meg gjennom det.

Ingen retningslinjer

Leder av Den norske jordmorforening Kari Aarø forteller at det ikke finnes retningslinjer eller regler når det gjelder hva en jordmor skal fortelle vordende foreldre. Det finnes derimot anbefalinger.

– Det er i Helsedirektoratets anbefaling å stille spørsmål, og å snakke om psykisk helse både før og etter fødsel. Så det er noe jordmødre snakker om.

– Men så blir det jo forskjellig hvordan jordmor eller lege praktiserer det, sier Aarø.

Hun forteller at de har som mål å snakke om fødselsdepresjoner på barselavdelingen, og at foreldrene skal være oppmerksom på følelser av nedstemthet eller at de ikke kjenner noen tilknytning til barnet.

– Det er dette som er anbefalt, men så er det mange faktorer som spiller inn når det ikke blir gjort. Det er selvfølgelig veldig uheldig, sier Aarø.

Ønsker mer tid

Jordmorforeningen ønsker selv at det var satt av mer tid både før og etter svangerskapet til å snakke og spørre om dette temaet.

– Det er veldig lett å glippe på en barseldepresjon når vi har så kort tid. Etter svangerskapet er tiden på barselavdelingen ofte preget av travelhet.

Kari Aarø er leder av Den norske jordmorforening. Foto: Den norske jordmorforening

– Det er en anbefaling om utreisesamtale, men det ser vi at det ikke alltid blir tid til. Vi får mindre tid enn vi kunne ønske oss, sier jordmoren.

Etter Aarøs erfaring blir barsel nedprioritert på de store fødeavdelingene på grunn av minimumbemanning.

– Må tas på alvor

Hun mener det absolutt er behov for å styrke fokuset på psykisk helse og oppmerksomhet rundt barseldepresjoner.

– Det er spesielt viktig at det kommer fram at gleden når man får et barn kan utebli, og at det kan være normalt. Generelt i samfunnet øker antallet med depresjoner, og dette må tas på alvor.