Brasilianske Carolina Fenner flyttet til USA for å skape et nytt liv for henne og datteren Luna.

Da den vesle jenta ble født, skjønte hun fort at den store føflekken i ansiktet gjorde datteren annerledes, men ikke noe mindre nydelig i morens øyne.

Likevel kom frykten, for Luna har den sjeldne diagnosen medfødt melanocytisk nevus, som øker sjansen for kreft.

Og det er ikke bare kreft-trusselen som skaper bekymring. Carolina er redd for at datteren skal bli mobbet på grunn av utseende.

Får støtte fra hele verden

For å skape aksept rundt mennesker som av forskjellige grunner ikke ser ut som «mannen i gata», laget moren en Instagram-konto i datterens navn.

Der legger hun ut bilder av Luna og forteller litt om hva medfødt melanocytisk nevus betyr og hvilke behandlinger hun trenger.

– Jeg skapte profilen så hun kan se hva alle hennes «fremtidige venner» sier om henne, så hun kan få selvtillit, sier Carolina til TV 2.

VISER STØTTE: Mange sender bilder til moren. Foto: Instagram

Kontoen fikk raskt over 56.000 følgere, og folk fra hele verden begynte å sende støttende meldinger.

En dag kom beskjeden som gjorde moren dypt rørt; folk hadde begynt å male ansiktet sort i sympati for Luna.

– Plutselig gikk historien viralt. Folk begynte å ringe meg og mange har malt ansiktene sine. Plutselig fikk jeg meldinger fra magasiner, TV-kanaler og lignende. Nå prøver jeg å hjelpe andre som har samme problem som Luna.

Kronerulling

1. april startet også Carolina en kronerulling, og det tikker stadig inn bidrag.

Bakgrunnen for internett-dugnaden er at den unge moren skal kunne ta seg fri fra jobb i noen år for å passe på datteren.

På nettsiden GoFundMe skriver hun at Luna skal gjennomgå plastisk kirurgi og nødvendige operasjoner som minsker sjansen for at datteren utvikler kreft.

– Jeg vil bare at alle rundt i verden skal be og sende gode tanker til oss. Pengene er veldig viktige, men det viktigste er at datteren min vokser opp i en verden der folk bryr seg om hverandre.

I skrivende stund har hun samlet inn i underkant av 15.000 dollar, noe som tilsvarer rundt 131.000 kroner.