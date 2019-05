– Alarmen har for alvor gått på Slottet

Etter at prinsesse Märtha Louise annonserte at hun var blitt kjæreste med den amerikanske sjamanen Durek Verrett, og at de to skulle legge ut på en turné som hadde fått navnet «The Princess and the Shaman», har debatten rast om hvorvidt Märtha Louise burde bruke tittelen sin i kommersielle sammenhenger.

I forrige uke skrev Fædrelandsvennen på lederplass at hun burde si fra seg tittelen, og tirsdag svarte kronprins Haakon for første gang på den siste ukens kontroverser rundt sin søster.

– Vi følger med på det som blir sagt og skrevet. Det vi ønsker er å ha en dialog med søsteren min, særlig om det som går på titulering og næringsvirksomhet, sa han til NRK.

Overrasket

At kronprinsen var såpass ærlig og konkret overrasket redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk.

– Kronprins Haakon er Norges neste konge, og han må ta et ansvar for at monarkiet ikke blir skadet av dette, og at oppslutningen ikke blir skadet, sier redaktøren til TV 2.

Selbekk mener uttalelsene til kronprinsen er oppsiktsvekkende, og sier situasjonen blir enda mer alvorlig når først kongehuset og nå kronprinsen bekrefter at de vil snakke med Märtha Louise om bruk av tittelen.

ALVORLIG: Redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, betegner situasjonen som utspiller seg i kongehuset er alvorlig. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Redaktøren er selv tilhenger av kongehuset og monarkiet, og håper ikke det går så langt at prinsessen mister tittelen sin.

– Det hadde vært trist, og jeg vet ikke hvilken betydning det ville hatt, dersom hun mistet den. Men en løsning er at hun toner ned den kommersielle bruken av tittelen, og ikke knytter den opp mot det å tjene penger, sier han.

– Viktig

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland er enig med Selbekk, og omtaler utspillet som uvant, men samtidig viktig og riktig i den situasjonen som har oppstått.

– Tidligere har kronprins Haakon alltid gjerne forsvart Märtha Louise og villet fremsnakke sin søster. Men nå er både form og tone litt annerledes. Haakon bruker svært bevisst «ønsker dialog», og dette uttrykker jo både litt mer formalitet og alvor, men samtidig respekt for Märthas rolle og posisjon, sier Totland.

For kun et par dager siden mente Selbekk at det ikke var realistisk at Märtha Louise måtte si fra seg tittelen. Da TV 2 snakket med ham onsdag formiddag, var han imidlertid ikke like sikker.

– Jeg håper i det lengste at hun ikke må si fra seg tittelen, men jeg utelukker ikke at den står i fare. Fortiden til sjamanen gjør ikke saken bedre, sier han.

Presset øker

Redaktøren sier at prinsessens bruk av tittelen i kommersielle settinger nå har blitt en politisk sak, og at presset mot kongen øker. Han mener dette ikke er en enkel situasjon for kong Harald, men påpeker at det største ansvaret ligger hos Märtha Louise.