– Enkelte kunder har blitt belastet dobbelt for Visa-transaksjoner i perioden 15. mai til 21. mai. Vi jobber med å rette feilen, og du trenger ikke foreta deg noe, opplyser DNB på sin egen nettside.

Flere kunder har tydd til bankens Facebook-sider for å uttrykke sin misnøye i morgentimene onsdag, og flere sier at de er helt tomme for penger eller til og med står i minus på kontoen.

Til Tek.no sier DNBs kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim at dette kun dreier seg om kunder som har brukt kortet i utlandet, enten ved at man fysisk har vært i utlandet eller ved at man har handlet fra utenlandske nettbutikker.

– Dette er beklagelig, det skal ikke være sånn. Vi jobber med å rette opp dette for de kundene som er berørt, og oppfordrer kunder som har fått problemer som følge av dette til å ta kontakt, så kan vi hjelpe dem, sier Nyheim til nettstedet.