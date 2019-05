– USA er langt mer konservativt enn vi aner

Over hele USA raser demonstranter mot de nye strenge abortlovene som er vedtatt i flere delstater.

Georgia, Kentucky, Mississippi og Ohio innførte en abortgrense på seks uker tidligere i år, og torsdag fulgte Alabama etter med enda strengere restriksjoner.

Lovene er ikke iverksatt, da de er anket for å bli vurdert av rettssystemet.

«Hjerteslag-loven»

I Alabama vil myndighetene kun tillatte abort hvis det er fare for mors liv. Voldtekt eller incest er ikke grunn nok til å få innvilget abort, og leger som utfører inngrepet, risikerer å bli dømt til 99 års fengsel.

Ved seks uker er embryoet 4-8 millimeter stort og hjertet fylles med blod og begynner å slå. Derfor kalles seksukersgrensen som «hjerteslag»-loven.

Selv om de aktuelle delstatene ikke har lagt ned forbud mot abort, så er restriksjonene blitt så strenge at kvinner risikerer å ikke vite at de er gravide før det er for sent å ta abort.

Polarisert debatt

Debatten om de nye abortlovene som er vedtatt preges av sterke følelser. Kritikere mener at lovgivingen er i strid med en høyesterettsdom fra 1973 der det ble fastslått at abort var lov i hele USA.

– Før 1973 var det mange konservative stater som forbød abort. Denne høyesterettighetsdommen tillot abort ved et knips i hele USA, forklarer USA-kommentator Eirik Bergesen til TV 2.

Avgjørelsen slår fast kvinners rett til abort, men det har ikke vært noen føderal lov med restriksjoner. Ulike stater praktiserer abortregler svært ulikt. I de mest liberale statene kan man avslutte svangerskapet helt til uke 24. At loven har vært så liberal, har økt polariseringen i abortdebatten.

Republikansk flertall

– USA er mer konservativt enn vi aner, og det er nå republikansk flertall i veldig mange av delstatene, og republikanerne er mot abort. Vi må faktisk tilbake til borgerkrigen for å finne større republikansk flertall, så da skjer dette her, sier han.

President Donald Trump har utnevnt to konservative høyesterettighetsdommere etter 2016. Det betyr at fem av ni dommere i den amerikanske høyesteretten nå er konservative. De konservative statene ønsker derfor å utfordre dommen fra 1973 på nytt i høyesterett for å forsøke å kunne innføre nye restriktive abortlover i hele USA.

– Statene ønsker at dette skal avgjøres i Høyesterett, og de føler seg trygge på at linjen til Donald Trump vil gi dem støtte, sier Bergesen.

Leger pålegges å feilinformere

Abortspørsmålet er svært betent i USA. Lege Berit Austveg har blant annet representert Norge i internasjonale fora, jobbet i FNs befolkningsfond og med formidling av forskning innen seksuell og reproduktiv helse. Hun har derfor fulgt abortdebatter globalt og i mange ulike land på nært hold. I 2017 utgav hun en bok om etiske spørsmål i forbindelse med abort.