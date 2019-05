Dette må du huske å sjekke på visning

Dersom du ser etter et nytt sted å bo, må du som regel på visning først. Men hva er det du skal undersøke når du er på visning?

Allerede før du kommer dit, er det et par ting du bør ha gjort. Det ene er å sørge for å ha økonomien i orden, slik at du vet hvor grensen din går i en eventuell budrunde.

Husk at disse pengene også skal rekke til alle nødvendige kostnader ved oppussing. Det er lurt å ha i bakhodet når du vurderer hvilke tiltak som må gjøres i boligen.

Gikk selv i fella

Noe annet du bør gjøre før visning er å skrive ut prospektet fra Finn. Interiørarkitekt Trond Ramsøskar mener det er viktig å vurdere plantegningen nøye.

– Vurder før du går på visningen om planløsningen tilfredsstiller behovene dine. Hvor omtrent kan du plassere favorittmøblene dine? Ikke gå på visning hvis boligen ikke har riktig planløsning, sier Ramsøskar.

Når du har ankommet selve visningen, er det en rekke ting du bør forsøke å undersøke. Sjekk alt av gulv og fliser, også det som er skjult av tepper eller møbler. Kontroller gjerne blandebatterier og elektrisk anlegg, og let etter skader på kjøkkeninnredningen.

– Sjekk kvaliteten på de dyre rommene, kjøkken og bad. Her kan det raskt bli dyrt å gjøre endringer, sier Ramsøskar.

Interiørarkitekten har selv opplevd å kjøpe bolig fordi han lot seg blende, før det dukket opp ukjente feil i etterkant.

– Jeg forelsket meg i hagen, slik mange gjør. Man forelsker seg i et eller annet ved eiendommen, også glemmer man det som er viktig.

Smart investering

Ramsøskar anbefaler at du tar nøyaktige mål av de møblene du vil ha med deg til den nye boligen. Sjekk målene opp mot plantegningen, men ikke ta for gitt at tegningen stemmer.

– Altfor ofte er plantegningene helt feil, slik at det er avvik mellom prospektet og de faktiske forhold, sier Ramsøskar.

Han har derfor en klar anbefaling til alle som går på visning, for å slippe at sengen plutselig ikke får plass etter man har flyttet inn.

– Ta med en lasermåler på visning. Den bruker du til å kontrollere tegningen opp mot de faktiske forhold. Er det plass til sengen på 180 cm, eller du villig til å gå ned på sengestørrelse? De fleste vil vel egentlig ikke det, sier Ramsøskar.

De billigste lasermålerne koster noen hundre kroner, og kan raskt bli en smart investering. På den måten sparer du deg for mye unødvendig frustrasjon, i tilfellet rommene skulle vise seg å være mindre enn antatt.

Still spørsmål

Takstmann og byggmester Kim Nordvang ved Oslo takstkontor sier det er forskjell på om man er på visning i et hus eller i en leilighet.