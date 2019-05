– Jeg skulle være solbrun og fresh

Press på å være brun

Silje beskriver tiden etter beskjeden som svært vanskelig.

– Jeg prøvde å gjøre normale ting som å jobbe, være med venner og trene, for jeg visste at jeg ikke ble noe bedre av å grave meg ned. Men det har vært veldig tøft, for man får døden veldig nærme på seg, sier hun.

FØFLEKKREFT: Silje Axelsen (28) fikk i 2016 påvist føflekkreft etter at hun fjernet denne føflekken gjentatte ganger hos fastlege og hudlege. Foto: Privat

I august har Silje vært kreftfri i tre år.

Hun forteller at hun opplevde et press på å være «brun og blid» fra både sosiale medier og venninner før sykdommen.

– Jeg kjente på det presset at man skal være brun når man kommer hjem fra ferie. Og jeg husker at når jeg hadde vært på ferie og kom hjem, så gledet jeg meg til at folk skulle si: «Shit, så brun du er!». Det er veldig rart at det har blitt en kultur og en trend, og enda verre er det nå med sosiale medier og influencere som fronter det.

Det sier Ryel seg enig i.

– Det er et ganske stort press på denne aldersgruppen. Det er mye markedsføring mot billig og gratis solarium, og at man bør ta det ofte for å bli brun og fresh.

#Bareblid

På bakgrunn av dette tar Silje og Kreftforeningen nå opp kampen mot solarium og overdreven soling gjennom kampanjen #bareblid.

– Det Silje har vært i gjennom er en sjokkartet opplevelse, og hun gir det et ansikt nå. Den kampanjen vi har startet er for å si at det ikke er verdt det. Det er ikke verdt å måtte gå gjennom noe sånt, og vi ønsker ikke at folk skal måtte det, hvis det kan unngås, sier Ryel.

Hun er svært glad for å ha med Silje på laget. Silje på sin side forteller at denne kampanjen er svært viktig for henne, og påpeker at vi kun trenger å være blide, og ikke brune.

– Jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd. Solarium er et tiltak det er så lett å velge bort. Og når vi er i sola kan vi heller smøre oss, oppfordrer 28-åringen.