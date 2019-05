Møttes på Snapchat – skal ha lurt jente (12) inn i skogholt og voldtatt henne

Mandag 7. mai i fjor skal en 12 år gammel jente ha blitt voldtatt av en 20 år gammel mann i et skogholt på Romerike.

Den unge jenta og mannen skal på forhånd ha avtalt å møtes.

– De to hadde snakket sammen, møttes, og i forbindelse med dette møtet skjedde voldtekten, sa statsadvokat Asbjørg Lykkjen da rettssaken startet onsdag morgen.

Kontakt via snapchat

Den da 20 år gamle mannen, som er bosatt i Buskerud, skal ifølge tiltalen ha kommet fra Buskerud til Romerike for å møte den unge jenta.

De to møttes over Snapchat, der de snakket en stund, før de avtalte et møte like ved en barneskole.

Her skal mannen ha lurt jenta inn i skogen, før han voldtok henne.

Dagen etter den angivelige voldtekten, skal mannen også ha sendt bilde av seg selv naken, samt bilde av kjønnsorganet sitt, til 12-åringen.

Nekter straffskyld

Mannen erkjente ikke straffskyld for voldtekten da han ble spurt om skyldspørsmålet onsdag.

– Jeg har ikke gjort det, sa han.

Han innrømmet derimot å ha sendt et nakenbilde til jenta.

Det er etter hendelsen gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av mannen. Undersøkelsen konkluderer med at han er tilregnelig, men lettere psykisk utviklingshemmet.

Mannen ble pågrepet kort tid etter anmeldelsen, men har aldri vært varetektsfengslet.

– Påtalemyndigheten har ikke sett på dette som nødvendig i denne saken, sier mannens forsvarer Maria Mæhlumshagen til TV 2.

Faren anmeldte

29. mai i fjor, tre uker etter at hendelsen skal ha funnet sted, leverte jentas far en anmeldelse på Skedsmo politistasjon.

Ifølge aktor Lykkjen oppdaget foreldrene meldinger mellom datteren og tiltalte på jentas mobil. Det var slik han til slutt fikk kunnskap om at voldtekten skal ha funnet sted.

TV 2 har snakket med jentas far. Han sier de er lettet over at rettssaken nå er i gang.

Kort tid etter anmeldelsen ble jenta avhørt i et tilrettelagt avhør. Der forklarte hun om det som skal ha skjedd.

I avhøret fortalte jenta at de de møttes ved en togstasjon på Romerike, og gikk mot en skog. Mannen hadde røyk, og hun skal ha spurt om hun kunne få. Han svarte da ifølge forklaringen at hun kunne få, og at de skulle gå inn i en skog for å røyke. Mannen skal på forhånd ha sagt at han ønsket å bli bestevennen hennes.

I skogen skal mannen ha begynte å kysse, beføle og til slutt voldta 12-åringen.

– Han var veldig ekkel. Jeg ble veldig redd, sa jenta i avhøret.