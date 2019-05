Nybilsalget i Norge har endret seg betydelig de siste årene. Elbilene og de ladbare hybridene har kommet for fullt. Samtidig er dieselsalget under hardt press.

Dieselbilene har gått fra å ha en markedsandel på hele 75 prosent for noen år tilbake, til under 20 prosent akkurat nå.

Dette er en villet utvikling fra politisk hold. Politikerne ønsker nemlig å fase ut bensin- og dieselbiler. Og de har gitt seg selv dårlig tid.

Målet om at alle personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler, ble satt i Nasjonal transportplan.

Entydig svar

Men hvor realistisk er dette egentlig? Det har bransje-nettstedet Bilnytt.no sett nærmere på.

Konkret har de spurt daglige ledere hos merkeforhandlere av alle merker som selges i Norge, med unntak av Tesla, som selges direkte av produsenten.

Og svaret de fikk er entydig: Tre av fire merkeforhandlere tror ikke at alle nye biler som selges om seks år er nullutslippsbiler.

49,9 prosent av merkeforhandlerne mener at det er «usannsynlig», mens ytterligere 22,6 prosent tror det er «svært usannsynlig». Til sammen mener 72,5 prosent av bilforhandlerne at det er usannsynlig at det kun selges nullutslippsbiler i Norge i 2025.

Bare 4 prosent av forhandlerne tror det er «svært sannsynlig» at det kun selges nullutslippsbiler i Norge i 2025, mens 18 prosent svarer at det er «sannsynlig».

Markedet for elbiler har økt voldsomt i Norge de siste årene. Men kan alt bli nullutslipp i 2025? Det tviler i alle fall bransjen på...

Kontakt med kjøperne hver dag

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør og administrerende direktør i Bilnytt som altså står bak undersøkelsen. Han er ikke overrasket over at bilforhandlerne svarer som de gjør:

– Nei, de er i kontakt med bilkjøpere hver dag og har en god innsikt i ulike kundebehov rundt i landet. Vi må huske at det fortsatt er mange som velger bensin- og dieselbil i Norge, til tross for at elbilen er momsfri og avgiftsfri. Dessuten har bilforhandlerne innsikt i den teknologiske utviklingen som stadig resulterer i lavere CO2-utslipp i våre naboland der elbilandelen er svært lav, sier Falch Tuverud.

Han understreker at 100 prosent nullutslipp er en helt annen virkelighet enn dagens nybilsalg, som har vært på 50 prosent i enkelte måneder.

Mange har det vanskelig

– Selv bilforhandlere som tjener gode penger på å selge elbiler tror ikke det er sannsynlig at det kun selges nullutslippsbiler i 2025, viser vår undersøkelse. Og det er interessant at heller ikke fagfolkene i Finansdepartementet tror på politikerne her. De legger til grunn 75 prosent elbilandel i nybilsalget så sent som i 2030.

Atle Falch Tuverud leder bransje-nettstedet Bilnytt.

– Hvilke utfordringer har det elektriske skiftet gitt norske bilforhandlere så langt?

– De insentivene vi har i Norge har gjort det svært vanskelig for norske merkeforhandlere som mangler ladbare biler i sitt sortiment. Prisforskjellen mellom moms- og avgiftsfrie elbiler og bensin- og dieselbiler er mye større i Norge enn noen andre land, hvor avgiftene på vanlige biler generelt sett er lavere. Dette har medført ventelister hos noen forhandlere, mens andre har en vanskelig hverdag,. Det gjelder selv om de har biler som er attraktive og selger godt i våre naboland – og jobber hardt hver dag og er gode på for eksempel kundeservice, sier Falch Tuverud.

– Hvorfor så travelt?

Hos Norges Bilbransjeforbund (NBF) reagerer man på at politikerne har det så travelt:

– Tempoet for det grønne skiftet for personbiler i Norge står ikke i forhold til hva som burde være en forutsigbar overgang til mer miljøvennlig transport. NBF støtter fullt ut det grønne skiftet og overgangen til en mer miljøvennlig transportsektor, men mener at tempoet er altfor høyt. Hverken en samlet norsk bilbransje, kundene over hele landet eller ladeinfrastrukturen er klar til en så rask overgang. Hvorfor skal vi ha det så travelt i Norge? sier Stig Morten Nilsen som er administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund, til Bilnytt.

Dette handler også om storpolitikk og internasjonale avtaler. Norge har forpliktet seg til 40 prosent kutt i CO2-utslippet, innen 2030.

Norge har forpliktet seg til betydelige CO2-kutt, de skal blant annet komme fra mindre forurensning fra bilparken. Foto: Scanpix.

Trenger ikke elektriske lastebiler

– Analyser NBF har gjort, og fått bekreftet av Transportøkonomisk Institutt (TØI), viser at vi kan klare forpliktelsen i 2030 selv med en elbilandel for personbiler på under 50 prosent, sa Nilsen under NBFs årskonferanse nylig.

Stig Morten Nilsen i Norges Bilbransjeforbund mener norske politikere har det altfor travelt.

– De siste analysene fra TØI viser til og med at vi innenfor tunge kjøretøy kan klare forpliktelsen fullt ut bare ved å la den teknologiske utviklingen gå sin gang, og uten en eneste elektrisk lastebil i 2030, presenterte Nilsen.

Etter NBFs oppfatning får 2025-målet, både i praktisk politikk og politisk retorikk, altfor mye oppmerksomhet. Forbundet mener fokuset blir for ensidig og unyansert.

Tror på ladbare hybrider

Som nevnt later det til at fagfolkene i Finansdepartementet heller ikke tror på politikernes visjoner.

– Heldigvis sitter det mange smarte folk i Finansdepartementet, som er mer realitetsorientert enn en del av våre politikere, sier Stig Morten Nilsen.

Han viser til at det i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 ble lagt til grunn en elbilandel på kun 75 prosent av nybilsalget så sent som i 2030. Resten skal være ladbare hybrider.

– Nå får riktignok ikke dette spesielt mye fokus i media eller i den politiske debatten, men det er i alle fall godt å vite at realisme finnes i det offentlige systemet, sier Nilsen.

