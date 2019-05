Kun fire dager etter at hun løftet Champions League-trofeet for fjerde gang har Ada Hegerberg (23) fått et nytt tilskudd til medaljesamlingen.

Onsdag morgen ble vinneren av BBC-kåringen verdens beste kvinnelige fotballspiller offentliggjort. Fans over hele verden har stemt frem Hegerberg som vinner av prisen foran Pernille Harder og Sam Kerr.

Se Hegerberg score hat trick i Champions League-finalen i Sportsnyhetene øverst på siden.

Det er andre gang Hegerberg stikker av med prisen. Også i 2017 ble hun tildelt den gjeve utmerkelsen.

– Det er en ære å vinne for andre gang, sier Hegerberg, som nylig avsluttet nok en mesterlig sesong med ligatittel, cuptriumf og Champions League-seier.

29 scoringer på 33 kamper bidro til at hennes Lyon dro i land "The Treble", og stjernestatusen til jenta fra Sunndalsøra, som ble tidenes første kvinnelige vinner av Gullballen i fjor, bare vokser og vokser.

– Å vinne alle disse trofeene og all denne suksessen gir meg en stemme. Det handler ikke om meg. Det har aldri handlet om meg. Det handler om føre til en endring i sporten. Det burde motivere mange andre også. Når vi alle står sammen for å bringe sporten i riktig retning, vil vi være sterke, sier Hegerberg.