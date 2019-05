Overlege om drapstiltalt (18): – Sier han er på djevelens side

Det sier 18-åringens psykiatriske behandlere som har hatt en rekke samtaler med ham i perioden etter drapet og fram til i dag.

Tiltaltes vrangforestillinger var tema i Jæren tingrett på torsdag.

– Det som tidlig ble klart for meg var at han framstod som veldig egosentrisk. Han hadde tanker om at dette ikke var så farlig.

Det sa psykologispesialist Morten Wiig Bjorland i vitneboksen.

Han beskriver tiltalte som «emosjonelt flat» og sier 18-åringen har gitt uttrykk for at han ikke evner å sette seg inn i andres situasjon.

Ifølge tiltalen skal 18-åringen ha slått Sunniva Ødegård ihjel med en hammer, før han misbrukte henne seksuelt og forsøkte å tenne på henne.

Tiltalte har erkjent de faktiske forholdene, men erkjenner ikke straffskyld fordi han mener han var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Dette spørsmålet står sentralt i forhandlingene.

– Vanskelig å stille diagnose

Mot slutten av rettssaken skal de sakkyndige vitne og ta stilling til hvorvidt de mener 18-åringen var tilregnelig eller ikke.

Derfor var det knyttet spenning til de psykiatriske behandlernes vitnemål på torsdag. Både overlege Kristin Jørstad Fredriksen og psykologispesialist Bjorland mener det er vanskelig å diagnostisere tiltalte.

– Men det er klart for oss at han i perioder har vært psykotisk, sier Jørstad Fredriksen.

Til nå er tre sakkyndige-rapporter utarbeidet. Den første konkluderte med at 18-åringen var tilregnelig da drapet skjedde, men han har vært innlagt på et psykiatrisk sykehus de siste månedene.

De to møtte for første gang tiltalte den 19. september i 2018, snaue to måneder etter drapet. Jørstad Fredriksen konkluderer med at tiltalte har diagnosen paranoid schizofreni.

– På djevelens side

I løpet av de 20 samtalene de har hatt med tiltalte, har de opplevd ham som fåmælt og emosjonelt upåvirket. Han har ofte glemt det de har spurt om, brukt lang tid på å svare og stirrer mye ut i luften.

Slik fremstod tiltalte også da han forklarte seg i Jæren tingrett onsdag og torsdag i forrige uke.

I vitneboksen sier Jørstad Fredriksen at tiltalte har fortalt at han har hatt stemmer i hodet og at han har problemer med å forstå metaforer og ironi.

I slutten av mars fortalte han at han har hatt tanker om djevelen.

– Han sier at han er på djevelens side, at han er en demon og at djevelen vil lage en verden av ondskap, sier Fredriksen.

Videre skal han ha beskrevet at djevelen ser umenneskelig ut, med spisse ører og et ondskapsfullt smil.