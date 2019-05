Fotballryktene: – Solskjær-grepet som skal lokke Pogba til å bli i klubben

«Silly season» er for alvor i gang. Den herlige tiden der storklubbene åpner lommebøkene på vidt gap og agenter jobber febrilsk i kulissene for å skru opp markedsverdien på spillerne sine.

Manchester United er svært nær å sikre seg Swanseas unggutt Daniel James. Han vil koste de røde djevlene 167 millioner kroner, skriver Daily Mail.

James er et ubeskrevet blad for de fleste. Da smaker det kanskje bedre med navn som Ivan Rakitic og Aaron Wan-Bissaka. Rakitic vil koste 535 millioner kroner. Wan-Bissaka er noe dyrere. Knapt 560 millioner kroner må Manchester United legge på bordet for den lovende høyrebacken.

Samtidig vegrer David De Gea seg for å skrive under på ny kontrakt. De Gea kan forsvinne til PSG for 670 millioner kroner. Juan Mata er aktuell for Newcastle, men The Mapies er slett ikke interessert i at Sean Longstaff forsvinner motsatt vei. Romelu Lukaku kan forsvinne til Inter. Ed Woodward skal ifølge italienske medier møte Inter-sjefene Giuseppe Marotta og Piero Ausilio i løpet av de neste dagene, skriver Mirror.

Ole Gunnar Solskjær er desperat etter å sikre seg at Paul Pogba blir i klubben. Nå vil Solskjær tilby Pogba kapteinsbindet for å overbevise ham om at fremtiden hans ligger i Manchester United, skriver både The Sun og Mirror. Med bindet rundt armen vil kanskje Pogba være motivert til forsvare plassen på årets lag i Premier League.

Petr Cech blir sportsdirektør i Chelsea etter sesongen. Det spørs om Arsenal tør å sette Cech mellom stengene i Europaliga-finalen mot Cechs kommende arbeidsgiver.

Arsenal er allerede på utkikk etter ny keeper. Dynamo Dresdens tyske U21-keeper Markus Schubert kan komme på fri transfer i sommer, skriver Bild.

Juventus jakter på ny trener. I den forbindelse er det kommet frem at Jürgen Klopp har en utkjøpsklausul på 357 millioner kroner. Det er imidlertid lite som tyder på at Klopp forsvinner fra Liverpool før han vinner noe, så Liverpool-fansen kan slappe av.