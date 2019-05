Salget av nye elbiler er rekordhøyt i Norge. Men også i bruktmarkedet er det et sug etter disse bilene.

Her har vi et marked som i perioder har hatt stor avstand mellom tilbud og etterspørsel. Det har vært ventelister etter de mest populære elbilene, også i bruktmarkedet. Det har gitt en betydelig bruktimport av disse bilene.

De langt fleste eksemplarene er i praksis nye, men de har blitt registrert først i et annet europeisk land. Så har de blitt hentet inn til Norge.

Tesla satte rekord

Nå advarer NAF potensielle kjøpere, og ber dem være ekstra på vakt her:

– Skal du kjøpe en elbil som er bruktimportert, er det lurt å sjekke hvordan den er utstyrt for norske vær- og føreforhold. Da slipper du overraskelser, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Antallet brukte elbiler har økt den siste tiden. Ikke minst så vi en tydelig topp da svært mange nordmenn fikk overlevert sin nye Tesla Model 3, i mars. Den måneden satte Teslaen Norgesrekord i antall registrerte bilmodeller i én måned. En god del av disse kundene hadde også elbil fra før. Dermed kom det mange brukte elbiler ut i markedet samtidig.

Tesla Model 3 har satt salgsrekord i Norge, det gjør også at det kommer mange brukte elbiler ut i markedet.

Kan mangle utstyr

Norske bilforhandlere er derfor ikke lenger like avhengige av å hente biler fra andre land for å mette det norske markedet. Men det er fremdeles bruktimporterte elbiler i bilbutikkene, og det er mange av dem i bruktbilmarkedet.

– Selv om bilen selges i Norge, betyr ikke det at den er tilpasset nordiske forhold. Varsellampene bør blinke hvis du velger biler som er bruktimportert fra sydligere strøk, advarer Sødal.

Disse bilene kan nemlig mangle utstyr som er veldig godt å ha på vinteren. Setevarme, varmepumpe og batterivarmer er eksempler på utstyr som er nødvendig standardutstyr på elbiler solgt i Norge. Det er også lurt å ta en ekstra titt på hvilken type fjern- og nærlys bilen leveres med. For eksempel er LED-lys vanlig i Norge, men det er ikke like vanlig i andre land. LED-lys gir mye bedre lys i høst- og vintermørket enn det halogen-lys gir.

Forhandleren har ansvar

– Det er viktig at folk vet hvilke rettigheter de har dersom bilen ikke er tilpasset norske forhold og ikke har det utstyret som er vanlig for nye biler i Norge, sier Nils Sødal.

Bilforhandleren har et klart ansvar for å ta vare på deg som kjøper. Forbrukerkjøpsloven forplikter forhandleren til å opplyse om forhold som har betydning for kjøpet.

– En profesjonell forhandler bør uttrykkelig informere deg dersom bilen ikke har denne type utstyr. Det holder ikke at dette utstyret ikke står på listen over utstyr til bilen. Salgsmateriellet må spesifiseres med utstyr for norsk vinter som ikke er på bilen, sier Sødal.

Første generasjon Nissan Leaf er det mange av i bruktmarkedet i Norge. En god del eksemplarer har også kommet til landet som bruktimport.

Prisavslag, erstatning eller heving

Bilforhandleren vil også ha plikt til å opplyse om tekniske sider ved bilen som gjør at den er dårlig egnet til bruk i norske forhold. Eksempel på dette kan være startproblemer i kulde, eller dersom norske vintertemperaturer reduserer rekkevidden på bilen ut over det som er normalt.

– Varmepumpe og batterivarmer er viktig for å ha en ålreit rekkevidde på elbilen vinterstid, slår Sødal fast.

Dersom forhandleren ikke informerer om manglende utstyr eller tekniske sider som gjør bilen dårlig egnet for norske forhold, kan han bli ansvarlig overfor deg som kjøper. Dette kan gi rett til prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet, alt etter hvor alvorlig manglene ved bilen er.

De som vurderer en importert elbil må også være bevisst på garantivilkårene. I Europa er det vanlig med 3 års nybilgaranti og 5 års batterigaranti, mot 5 og 8 år i Norge.

– Garanti er viktig. Sjekk dette med forhandler, oppfordrer Nils Sødal.

