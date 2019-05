Hun skulle også headline 92Q Spring Bling Festival fredag, men den har nå blitt utsatt fordi hun må trekke seg.

Kilder sier til TMZ at grunnen til avlysingen er at rapperen har må komme seg etter fettsuging og brystforstørrelse.

Ifølge nettstedet har operasjonene tatt så mye på at hun frarådes av legene sine å opptre. Kroppen hennes trenger tid for at hevelsene skal gå ned, og for at hun skal komme seg fullt.

Rapperen har vært åpen om avgjørelsen om å ta plastiske operasjoner etter å ha blitt mor til datteren Kulture som hun har sammen med Migos-rapperen Offset.

På en konsert 5. mai skal hun ha fortalt fansen at hun burde avlyst konserten fordi hun ville ødelegge fettsugingen ved å bevege seg for mye. Nå har det altså vist seg å være en dårlig ide å gjennomføre konsertene, og rapperen tar seg en pause.