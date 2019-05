Regjeringen har lagt til grunn at dollaren skal holde seg på 7,70 kroner for resten av kampflykjøpet, skriver avisen. Prognosene ligger imidlertid et godt stykke unna den reelle dollarprisen på rundt 8,77 dollar.

Klassekampen har beregnet at den totale regningen for nye kampfly vil ende på 88,8 milliarder kroner, godt over Stortingets kostnadsramme på 85,1 milliarder. Avisen har tatt utgangspunkt i prognosene i statsbudsjettet, innhentede tall fra Forsvarsdepartementet og dagens dollarkurs.

Kronen må styrke seg betraktelig for at dollarkursen ikke skal bidra til en storsprekk, skriver avisen.

Verken forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) eller Forsvarsdepartementet svarte på avisens forespørsler, men statsminister Erna Solberg (H) har tidligere denne måneden avvist kostnadssprekk i kampflyprogrammet, men erkjent at kostnadene vil bli «litt større».

