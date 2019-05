Derfor mener treneren at Ødegaard bør droppe Ajax

Martin Ødegaards storspill denne sesongen skal angivelig ha fått Ajax til å sette den norske unggutten på toppen av ønskelisten.

Tirsdag herjet Ødegaard igjen da han leverte én scoring og to målgivende i 3-1-seieren over Groningen hjemme i Arnhem.

– Jeg tar det som et positivt signal om de er interesserte, men for øyeblikket er det ikke noe jeg tenker på. Jeg har bare fokus på å fullføre her og landslag, så får vi se hva som skjer etter det, sier Ødegaard selv til TV 2.

Ødegaard er imidlertid klar på at han ønsker noe mer permanent enn nok et sesonglangt utlån, slik han har hatt de to siste årene.

Det er ventet at Ajax blir ribbet for sine beste spillere etter Champions League-eventyret som til slutt endte i semifinalen.

Mener Ødegaard bør bytte liga

Vitesse-trener Leonid Slutskij mener imidlertid Ødegaard bør finne seg et annet sted enn Amsterdam å spille fotball neste sesong.

– Det er en av de største klubbene i verden og de spilte semifinale i Champions League. Det er en toppklubb med alt på stell, men spør du meg om min mening for hans utvikling, er ikke Ajax det beste valget, sier Slutskij.

Russeren forklarer det med at Ajax stort sett er suverene i sin hjemlige liga.

– I 90 prosent av kampene er utfallet allerede klart. Det er bare et spørsmål om de vinner 4-0, 5-0, 5-1 eller 4-1, men Ødegaard må forbedre seg hver eneste uke. Han har allerede spilt i Eredivisie. Jeg mener han bør ta et steg til høyre eller venstre og gå til en annen liga, der det er vanskelige kamper hver eneste uke, sier Leonid Slutskij.

Ødegaard mener Slutskij har vært meget viktig for den gode sesongen hans.

– Fra første praten med ham var det hit jeg ville. Under hele sesongen har han vært fin og hjulpet meg masse, sier Ødegaard.

Fra liten katt til stor tiger

Slutskij forteller at han har kommet med råd til Ødegaard om klubbvalg.

– Vi har snakket sammen, og jeg har gitt ham råd, for vi har et veldig godt forhold. Jeg er veldig takknemlig for det han har levert denne sesongen og han er takknemlig for støtten jeg har gitt ham, sier Vitesse-treneren.

Slutskij hevder at det er ingen sjanse for å beholde Ødegaard i Arnhem.

– Du kan spørre ham selv, for spørsmålet handler ikke om meg, men spør du meg, så mener jeg at han absolutt kan spille i alle klubber i verden, sier han.

– Kanskje trenger han et steg mellom Vitesse og Real Madrid. Det er en veldig stor klubb, men etter min mening kan han passe inn i alle store klubber dersom treneren virkelig ønsker å bruke ham. Nå er han ikke tenåring lenger som er talentfull uten statistikk, men han er blitt en stor mann. Han er gått fra å være en liten katt til å bli en stor tiger, fortsetter Slutskij.