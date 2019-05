Martin Ødegaard har ikke vært hetere siden han slo gjennom i Strømsgodset som 15-åring og fikk overgangen til Real Madrid.

Drammenseren var i en helt egen klasse mot Groningen tirsdag, der han leverte én scoring og to målgivende i 3-1-seieren.

Se høydepunktene i videovinduet øverst!

Ødegaard sier at han kun fokuserer på de to siste kampene med Vitesse, men 20-åringen går samtidig langt i å bekrefte at han ikke spiller i Real Madrid neste sesong.

– Det blir vanskelig i Madrid neste år, så det kan hende det i hvert fall blir noe annet enn det, sier Martin Ødegaard, som forventer at neste steg er avgjort i juni.

Etterlyser mer stabilitet

Ødegaard er klar på at han ønsker seg noe mer permanent en nok et sesonglangt utlån, slik han har vært i både Heerenveen og Vitesse.

– Det er også mulig med et utlån over flere år. Å bli lånt ut ett år til har jeg sagt ikke er så gunstig. Det har jeg hatt i både Heerenveen og her, men stabilitet er nok bra. Jeg vet ikke hva det blir, men mer stabilitet er nok lurt, sier Ødegaard.

Ødegaard er også er åpen for å selges med tilbakekjøpsklausul.

– Madrid har gjort det med mange spillere, så det kan absolutt være en løsning for meg også, sier Ødegaard.

Utelukker Vitesse-forlengelse

Ødegaard sier at han kommer til å prioritere spilletid i valget av ny klubb.

– Det er ikke noe som er bestemt. Litt mer stabilitet er noe jeg liker, men jeg vil ikke utelukke noe. Stabilitet er viktig for unge spillere, sier Ødegaard.

En ny sesong i Vitesse er imidlertid uaktuelt, skal vi tro trener Leonid Slutskij.

– Det er ingen mulighet. Han fortjener et annet nivå. Hvis det er opp til meg, så vil jeg selvfølgelig fortsette å jobbe med ham, men mitt mål er ikke bare å gi laget resultater. Jeg vil også gi spillerne en god mulighet til å utvikle seg og bli bedre. Jeg vil være veldig glad på Martins vegne om han går til en toppklubb i en toppliga, sier den blide russeren til TV 2, og fortsetter:

– Jeg vil følge med på ham i Champions League på TV, og så skal vi holde kontakten. Jeg vil være fornøyd om jeg ser ham på TV neste sesong.