Storhamar - Vipers 23-24 (11-14)

Vipers vant sluttspillet etter å ha vunnet 24-23 over Storhamar. Kampen sto lenge og vippet, men som i den første finalen for to dager siden dro Vipers seieren i land.

– Det er sykt digg å ha vunnet gull, men det er litt vanskelig å ta innover seg, for vi spilte ikke en spesielt bra kamp. Misfornøyd med prestasjonen, men sykt fornøyd med gull, sier Vipers' Henny Ella Reistad til TV 2.

Mens Vipers tok en ny trippel, tok Storhamar sølv også i serien og cupen.

– Nå er jeg mer skuffet enn i Kristiansand. Jeg er akkurat like stolt, kanskje enda mer stolt. Vi var helt inne på beinet. Vi sto med de samme og hadde ikke så mye å bytte på, men likevel ga vi dem match helt ut. Jeg hadde planlagt at vi skulle være én foran, men det fikk vi dessverre akkurat ikke til, sier Storhamar-trener Arne Senstad til TV 2.

Storhamar-spiller Guro Nestaker, som scoret 17 (!) mål i den første kampen, ble kampens toppscorer med åtte fulltreffere.

– Vi har aldri vært så nær Vipers før, så jeg er fornøyd med innsatsen, men det er selvfølgelig veldig kjipt når vi er så nær i to kamper, sier Nestaker.

Kristiansanderne slet lenge mot Storhamar i helgen, men i bortekampen tirsdag kveld så de ut til å være skrudd på fra start. Vipers ledet 5-1 tidlig, men Storhamar spiste inn forspranget og snudde til en 10-9-ledelse.

Da våknet Vipers igjen og fikk med seg en 14-11-ledelse til pause. Storhamar nektet å slippe taket og kjempet seg tilbake. Tidlig i andre omgang utlignet vertene til 15-15.

En kanon av Guro Nestaker sendte Storhamar opp i en 19-18-ledelse, men Vipers svarte og gikk opp i en tremålsedelse. Storhamar nektet å kapitulere og utlignet til 23-23 med bare to minutter igjen å spille.

Marta Tomac scoret det avgjørende målet med drøyt ett minutt igjen, mens Storhamar rotet bort ballen i sitt siste angrep. Dermed kunne Vipers juble for 24-23-seier over Storhamar, sluttspillseier og en ny trippel.