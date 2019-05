Tysk profflag signerte «tidenes norske sykkeltalent»

Avtalen gjelder fra 2021. Det betyr at Tromsø-gutten kan forberede seg i ro og mak til profftilværelsen i sitt nåværende lag, Uno-X, ut neste sesong.

– Jeg signerte med Sunweb fordi jeg har troen på opplegget deres og planene de har for meg. Vi deler den samme filosofien, som handler om å tenke langsiktig. Det er først om noen år at jeg virkelig skal prestere. Nå kan jeg beholde roen et par år til, og så får jeg en kanonmulighet fra 2021, sier Leknessund til TV 2.

– Perfect match!

Han fylte 20 år i går og feiret dagen med å sette seg på flyet til Frankrike for å sykle etapperittet Ronde de I´lsard med Uno-X. Han er naturlig nok strålende fornøyd med at fremtiden er sikret. Men tar ikke av. Det overlater han til omgivelsene.

– Dette er en perfect match, mener TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Leknessund er det største talentet vi har i Norge, og han har potensial å bli det som alle som følger norsk sykkelsport har savnet: En sammenlagtrytter som kan kjempe om seieren i en av de store Grand Tour-ene. Han er en komplett rytter som kan klatre, sykle tempo og som takler krevende brosteinsritt. Dette er en kjempesignering av Sunweb, legger han til.

Uno-X har søkt om å bli profflag fra neste sesong, på nivå 2. Får de innvilget den får de med seg Leknessund i debutsesongen som prokontilag. Men de sturer ikke over at han forsvinner fra 2021.

– Det er utrolig stas at vi får muligheten til å sende ryttere av hans kaliber videre til den største scenen. Vi er umåtelig stolt i dag, sier sykkelsjefen i Uno X, Jens Haugland.

STORTALENT: Andreas Leknessund tar steget opp på World Tour-nivå i 2021.

– Dette bygger opp under den profilen som vi skal ha: Vi ønsker å være et profflag som skal forvalte talenter som i sitt eget tempo skal få utvikle seg, og så skal vi sende dem fra oss når de største lagene vil ha dem, forteller han.

Toårskontrakt

Leknessund er åpen på at det er mange lag som har ønsket å signere ham. Tidligere i mai meldte sykkelnettstedet procycling.no at Sunweb hadde lagt et tilbud på bordet. Men han har ikke følt at prosessen har vært vanskelig.

– Det har vært ganske lett. Jeg har en flink agent (Manuel Quinziato), folkene i Uno-X er greie, så det har ikke vært noe problem. Det har vært interesse fra her og der, men jo flere dører man åpner, jo flere dører må man lukke. Så vi har ikke gått så langt i prosessen med andre lag enn Sunweb, sier han.

Avtalen med det tyske laget - som har typer som Tom Dumoulin og Michael Matthews i stallen - strekker seg over to år.