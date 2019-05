Sparta Praha bekrefter at de har sikret seg underskriften til den norske backen Andreas Vindheim for de tre neste sesongene.

23-åringen kommer fra Malmö, hvor han har spilt siden 2015-sesongen. Svenskene sitter igjen med snaut 13 millioner kroner for den tidligere Brann-spilleren, ifølge Aftonbladet.

Høyrebacken rakk å vinne to titler med Malmö og markerte seg samtidig i Fotball-Europa etter storspill mot Chelsea i Europa League.

Får skryt

Sportsdirektør i Sparta Praha og tidligere Arsenal-spiller Tomás Rosický er full av lovord om den unge bergenseren.

– Han (Andreas Vindheim, journ.anm) spilte i en klubb i Sverige som har en lignende posisjon i ligaen som Sparta i Tsjekkia. Andreas kjenner fansens forventninger og press - det vil ikke overraske ham. I tillegg er han i en alder av 23 hvor han skal fortsette å forbedre sin egen karriere. Vi er veldig glad for at han er nå er spartansk, sier Tomás Rosický til hjemmelagets nettside.

– Andreas er veldig målrettet. Han er godt rustet både fysisk og psykisk, og griper hver eneste mulighet til å være med i angrep, fortsetter tsjekkeren.

Har jobbet hardt

Vindheims agent, Stig Lillejord, sier til TV 2 at bergenseren nå følte at tiden var inne for å prøve noe nytt

– Andreas har alltid jobbet hardt. Han har jobbet mye med sin mentale styrke. Noe som er utrolig viktig for å lykkes i fotball - nå var han kommet til et punkt hvor han var sugen på noe nytt, sier Lillejord.

Agenten forteller videre at Sparta Praha ble mektig imponert over hva 23-åringen viste mot storklubbene i Europa League.

– Klubben og Tomás Rosický lot seg imponere over hva Andreas gjorde mot storklubber i Europa League, fortsetter Lillejord.

Sparta Praha endte på tredjeplass i den tsjekkiske serien denne sesongen. Det var hele 15 poeng opp til byrival Slavia Praha.